Spagna alle urne, in testa i Popolari di Feijóo

Oggi oltre 37 milioni di spagnoli sono chiamati al voto per il rinnovo delle Cortes Generales (il Parlamento), suddivise in Congresso dei Deputati e Senato. È stato possibile votare per posta fino al 13 luglio, mentre le urne saranno aperte nella sola giornata di oggi dalle ore 9 alle 20.

I popolari di Alberto Nunez Feijóo sono in netto vantaggio nei sondaggi ma non avrebbero la maggioranza assoluta che potrebbe essere realizzata grazie all’alleanza con Vox, il partito di estrema destra con il quale Feijoo non ha detto di voler governare facendo invece appello al voto utile per conquistare la maggioranza assoluta.

Le elezioni politiche sono state convocate in anticipo, dal premier Pedro Sanchez, dopo la sconfitta dei socialisti del Psoe nelle elezioni regionali e comunali del 29 maggio.

La mossa ha sorpreso alleati ed avversari, a pochi giorni dall’inizio della presidenza spagnola dell’Unione europea il primo luglio e per la prima volta nel pieno dell’estate, per di più in mezzo all’ondata straordinaria di caldo che sta flagellando mezza Europa.

Il Pil in Spagna cresce, ma l'inflazione pesa nel dibattito elettorale

«Siamo caduti e ci siamo rialzati. Vinceremo noi», ha detto Sanchez nel suo ultimo comizio delle scorse ora prima dell’entrata in vigore del silenzio elettorale. «Nessuno resti a casa», ha aggiunto in un ultimo appello all’affluenza compatta degli elettori di sinistra, affermando che «abbiamo fatto la campagna elettorale migliore». Il leader del Pp Feijoo ha invece continuato a fare appello al «voto utile» dicendo nell’ultimo comizio che «la sinistra non sa come andarsene» e sottolineando la necessità di «una grande maggioranza» di popolari, definiti l’unica forza in grado di garantire il cambiamento.