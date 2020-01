Spagna, via libera al governo Sanchez con l’astensione dei catalani

Il Partito socialista di Sanchez ha vinto le due ultime tornate elettorali, in aprile e in novembre, senza tuttavia riuscire, fino a martedì, a mettere assieme una maggioranza parlamentare, per quanto risicata. Lasciando il Paese a un governo provvisorio che non aveva margini per gestire il bilancio pubblico e introdurre riforme che molti osservatori ritengono necessarie per rilanciare la produttività e l’economia del Paese.

La Catalogna resta determinante

L’ascesa di nuovi partiti negli ultimi cinque anni ha posto fine a decenni di alternanza di Socialisti e Popolari, rendendo il processo di formazione dei governi molto difficile e ancora più complicata la loro durata in carica. Di fatto la Spagna sta vivendo la frammentazione che anche altri Paesi come l’Italia hanno già sperimentato: Socialisti e Popolari si devono infatti dividere il consenso con Unidas Podemos e Ciudadanos, partito centrista e unionista uscito sconfitto nelle ultime elezioni. Oltre che con Vox, la formazione di estrema destra in rapida crescita.

Come già accaduto in passato, inoltre, il nuovo governo Sanchez dovrà fare i conti con le rivendicazioni dei partiti indipendentisti della Catalogna, in una fase di dura contrapposizione tra Madrid e Barcellona. Il leader socialista ha riavviato il dialogo con i separatisti catalani ma non è ancora chiaro dove questo dialogo possa portare.

