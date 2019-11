Spagna al voto: i 5 temi per capire che cosa succederà Le questioni economiche sono passate in secondo piano, così come quelle sociali. Ma tra il rebus delle alleanze, l’emergere dei partiti destra, le tensioni catalane e la credibilità in Europa, ci sono diversi aspetti (e numeri) da tenere sott’occhio dal nostro inviato Luca Veronese

MADRID – La Spagna vota per la quarta volta in quattro anni. E anche dalle elezioni di questo 10 novembre uscirà un Parlamento frammentato, incapace di esprimere una solida maggioranza di governo. È questa una delle poche certezze: dopo il voto serviranno mesi di trattative, per arrivare (se ci si arriverà) a formare una coalizione, di destra o di sinistra, intenzionata a sostenere un governo.

Sono 37 milioni gli spagnoli che hanno diritto di voto. La campagna è stata dominata dalla Catalogna, dalle condanne a cento anni complessivi per i leader indipendentisti della regione di Barcellona e dallo scontro tra i partiti su come affrontare la questione catalana. I temi economici sono passati in secondo piano, anche perché l’economia pur rallentando cresce a ritmi vicini al 2% all’anno. Così come i temi sociali: nemmeno i migranti o il lavoro sono riusciti a trovare spazio nei dibattiti.

I temi caldi

Nell’incertezza generale ecco allora cinque temi da tenere sott’occhio in questa domenica. Cinque numeri, cinque aspetti per orientarsi nei risultati elettorali. E per tentare di capire cosa succederà in Spagna nei prossimi mesi.

1. I seggi dei Socialisti e le alleanze possibili

I Socialisti si confermeranno in testa ai consensi. Ma probabilmente perderanno voti e seggi in Parlamento rispetto alle elezioni di aprile, quando sfiorarono il 29% e mandarono alle Cortes 123 deputati. Il risultato dei Socialisti sarà determinante per capire se il premier uscente Pedro Sanchez avrà la forza di mettere assieme una coalizione di sinistra che comprenda Unidas Podemos e anche Mas Pais.

Secondo le ultime rilevazioni, il Partito socialista potrebbe ottenere il 27,2% dei voti, in leggero calo rispetto alle elezioni di aprile, che gli garantirebbero 117 seggi alla Camera. I Popolari di Pablo Casado sarebbero invece in crescita al 20,8% e 92 deputati. Salirebbero i neo-franchisti di Vox con il 13,5% dei consensi e 46 rappresentanti. Più indietro Unidas Podemos (con il 12,4% e 35 seggi) il movimento di Pablo Iglesias nato dalla protesta degli indignados, cresciuto a sinistra nella crisi economica e ora in calo di popolarità, anche per non avere trovato l’intesa con i Socialisti. A seguire Ciudadanos (9% e 18 seggi), il partito centrista e unionista capeggiato da Albert Rivera.