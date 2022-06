Sparatoria davanti a una chiesa in Alabama, due morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sparatoria negli Stati Uniti, in Alabama, all’esterno di una chiesa. il bilancio è di due morti, mentre una terza persona è rimasta ferita . Il fatto è avvenuto a Vestavia Hills. Il sospetto esecutore è stato catturato. «Tre persone nella chiesa episcopale di Santo Stefano sono state colpite da proiettili», ha detto la polizia di Vestavia Hills sulla sua pagina Facebook. La sparatoria è avvenuta davanti alla chiesa poco dopo le 18:00 ora locale, nel corso di un “potluck”, un pasto comunitario in cui tutti portano un piatto. La polizia ha detto che l’aggressore è entrato nella chiesa da solo e ha iniziato a sparare colpendo in tutto tre persone.

Il reverendo Kelley Hudlow, un sacerdote della chiesa episcopale dell’Alabama, ha detto alla una emittente locale che la chiesa e la comunità in generale di Vestavia Hills sono rimasti profondamente colpiti dalla sparatoria.

«È scioccante. Santo Stefano è una comunità costruita sull’amore, sulla preghiera e sulla grazia», ha detto in un’intervista in diretta. «Persone di tutte le fedi si stanno unendo per pregare e sperare nella guarigione del ferito».

