Sparatoria a Philadelphia, 4 morti, feriti anche due bambini

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Quattro morti, otto feriti, tra cui due bambini di due e 13 anni. È il bilancio di una sparatoria avvenuta nelle scorse ore a Philadelphia dove un 40enne, con indosso un giubbotto antiproiettile e armato di un fucile automatico e una pistola, ha aperto il fuoco in diverse zone nella parte sudoccidentale della città prima di essere catturato dalla polizia. Fermata, riporta la Cnn, anche un’altra persona che secondo gli inquirenti avrebbe preso un’arma e risposto al fuoco dopo la sparatoria nella zona di Kingsessing. Diverse auto sono state danneggiati dai colpi d’arma fuoco.Tre delle vittime avevano tra i 20 e i 59 anni e sembrano essere state scelte in modo casuale. I due piccoli feriti sarebbero in condizioni stabili.

La portavoce della polizia Jasmine Reilly ha spiegato che sei feriti sono stati portati al Penn Presbyterian Medical Center e due, minorenni, al Children’s Hospital di Philadelphia. L’autore della strage - un uomo di 40 anni - è stato arrestato in un vicolo dopo essersi arreso. Il commissario di polizia Danielle Outlaw ha spiegato che l’uomo indossava un giubbotto antiproiettile, aveva con sé più caricatori, un “fucile di tipo AR”, una pistola e uno scanner della polizia.



Loading...

Durante lo scorso fine settimana due persone sono state uccise e 28 sono rimaste ferite in una sparatoria durante una festa di quartiere a Baltimora. Secondo dati del Gun Violence Archive, dall’inizio dell’anno negli Usa si contano almeno 340 sparatorie di massa.