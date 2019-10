Trieste, sparatoria in questura: l’assassino ha sparato 23 colpi

Operato l’agente ferito

Nella sparatoria è rimasto ferit anche un poliziotto, che è stato operato alla mano sinistra ed è ricoverato nel reparto di ortopedia dell’ospedale Cattinara. Le sue condizioni sono buone, come conferma l’azienda

sanitaria universitaria di Trieste.



Un video dell’aggressione trasmesso in tv

«Vieni a prendermi ... non voglio l’ambulanza ... sto morendo...». Sono le frasi che urla Alejandro Augusto Stephan Meran, 29 anni, rivolte al fratello, Carlysle, all'esterno della Questura di Trieste. Alejandro, che ha già ucciso i due agenti, è a terra mentre attende l'ambulanza dopo essere stato ferito durante il tentativo di fuga. La scena è stata mandata in onda dall'emittente locale Tele4 nel corso di una edizione straordinaria.

Bufera su chef Rubio

Ed è bufera per un tweet di Chef Rubio sui due poliziotti uccisi a Trieste. «Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente. Io non mi sento sicuro in mano vostra». Durissime le repliche, indignate, compresa quella del fratello di Matteo Demenego.

In tanti depongono fiori

Inatnto prosegue il lungo e silenzioso pellegrinaggio dei cittadini alla questura di Trieste per deporre un fiore, per scrivere un pensiero. All’indirizzo mail della questura di Trieste sono arrivate, solamente nella mattinata, oltre 500 mail per esprimere vicinanza agli agenti.