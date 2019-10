Trieste, sparatoria in questura, la pm: «Era lucido, puntava gli agenti»

GUARDA IL VIDEO - Trieste, Casellati dedica concerto di Bocelli a poliziotti uccisi

L’assassino è guardato a vista in ospedale

Mentre gli investigatori sono al lavoro, è costantemente sorvegliato, giorno e notte, Alejandro Augusto Stephan Meran, al sesto piano dell'ospedale di Cattinara a Trieste, dove si trova ricoverato nel reparto di Medicina d’urgenza. É in una stanza da solo, sorvegliato a vista da un agente della penitenziaria, che staziona con lui nella stessa stanza, e da altri tre poliziotti che controllano dall'esterno. Nessuno può avvicinarsi, se non personale medico.

Fermato da tre agenti

A intercettarlo appena fuori dalla questura di Trieste sono stati tre agenti che stavano rientrando da un servizio a bordo di una vettura della Mobile. I colpi «ci hanno colti di sorpresa: abbiamo rischiato di morire, ci sparava contro ma con la rapidità abbiamo avuto la meglio», ha detto all’Ansa uno dei tre agenti della Squadra mobile di Trieste, che hanno fermato la fuga dell'uomo che, pistole alla mano, stava tentando di scappare dopo avere ammazzato con lucida freddezza Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Meran esplodeva colpi contro chiunque incrociasse. Prima aveva tentato di salire al piano superiore, poi si era fatto strada nell’atrio a colpi di pistola, ferendo alla mano sinistra un terzo agente. Dopo aver cercato di aprire una volante parcheggiata vicino all'ingresso della questura, l’uomo aveva cominciato a sparare contro l’auto della Mobile appena arrivata. Per bloccare «l’uomo - ha spiegato ancora l’agente - ci sono voluti diversi secondi: l’aggressore è stato colpito all’altezza dell’inguine, ed è finito a terra urlando. Credo che l’intera vicenda sia durata poco più di un minuto».



Nel video scene drammatiche

Le telecamere all’interno della questura hanno ripreso la scena della sparatoria: «Fasi estremamente concitate al tempo stesso drammatiche», ha commentato il questore di Trieste Giuseppe Petronzi. Fasi che, ha precisato, «hanno testimoniato la capacità di risposta dell’apparato che è riuscito a rendere inerte e a fermare la persona immediatamente, scongiurando la possibilità che potesse fare danni peggiori». Parlando dei due giovani agenti morti nella sparatoria il commissario capo Stefano Veronese, dirigente volanti della questura di Trieste, ha detto di ricordarli «come due colleghi molto educati, sempre corretti, mai una parola fuori posto, disponibili e preparati». E ha ribadito: «Io mi fido ciecamente dei miei uomini e so che tutti i miei uomini sono preparati professionalmente e hanno anche delle doti umane non indifferenti».

Avevano salvato un quindicenne

I due agenti uccisi, Rotta e Demenego, la settimana prima di essere uccisi avevano salvato un quindicenne che voleva suicidarsi. «Avevano senso del dovere, dedizione, capacità professionale», ha detto il questore di Trieste Petronzi. «Grandi uomini, grandi poliziotti, sono pronto a chiedere l'encomio come faccio per tutti i ragazzi che quotidianamente e soprattutto nel silenzio, servono questa città».