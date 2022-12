Sparatoria a Roma, tre morti e quattro feriti durante riunione di condominio. Fermato un uomo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tre persone sono rimaste uccise, si tratterebbe di tre donne, nel corso di una sparatoria avvenuta a Roma, fuori da un bar, durante una riunione di condominio. Quattro persone sono rimaste ferite. In base a quanto si apprende alcuni dei feriti sarebbero in condizioni gravi.

È stato fermato un uomo di 57 anni, Claudio Campiti, che nel corso della riunione, per motivi ancora da accertare, ha estratto la pistola e ha fatto fuoco uccidendo tre donne. L’uomo si trova nella caserma dei carabinieri. Sul luogo della sparatoria si è recato il pm di turno, Giovanni Musarò.

La riunione condominiale

Il fatto è avvenuto la mattina di domenica 11 dicembre nel corso di una riunione condominiale. In base a quanto si è appreso uno dei partecipanti, l’uomo, nel corso della riunione avrebbe estratto la pistola e avrebbe sparato in direzione delle donne.

Testimone, ha urlato “vi ammazzo tutti”

«È entrato nella sala, ha chiuso la porta e ha urlato vi ammazzo tutti e ha cominciato a sparare». È quanto raccontato da una testimone che era presente alla riunione di un consorzio di condomini.

Gualtieri su sparatoria, «gravissimo episodio sconvolge città»

«Gravissimo l’episodio di violenza che sconvolge la nostra città. Tre vite spezzate e feriti gravi per una sparatoria durante una riunione di condominio», ha scritto in un tweet il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. «Sono in contatto con il Prefetto e domani parteciperò al Comitato per l’ordine e la sicurezza. La mia vicinanza alle famiglie», ha aggiunto.