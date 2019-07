Sparatoria a un festival in California: 4 morti, ucciso il killer In California la festa dell'aglio si trasforma in tragedia. Colpi di arma da fuoco contro la folla durante il Gilroy Garlic Festival, appuntamento gastronomico che richiama ogni anno decine di migliaia di persone: il bilancio preliminare è di almeno quattro morti, tra cui il killer, e 15 feriti

In California la festa dell'aglio si trasforma in tragedia. Colpi di arma da fuoco contro la folla durante il Gilroy Garlic Festival, appuntamento gastronomico che richiama ogni anno decine di migliaia di persone: il bilancio preliminare è di almeno quattro morti (tra cui il killer, ucciso dalla polizia) e almeno 15 feriti. I video postati su Twitter mostrano scene di panico, con la gente che fugge sentendo in sottofondo colpi di arma da fuoco.

Le informazioni sull'accaduto sono ancora poco chiare. Alcuni media locali parlano di due sospettati di cui uno morto e uno in fuga, altri di un solo killer che è riuscito a scappare. La testimone Julissa Contrera parla di un uomo bianco sui 30 anni, in possesso di un'arma semiautomatica. «Aveva un fucile, sparava in tutte le direzioni. Era in grado di sparare tre o quattro colpi al secondo» dice Contrera a Nbc. «Era preparato per il gesto» aggiunge. Secondo altri testimoni il presunto attentatore era vestito in assetto militare, con giubbotto antiproiettili e pantaloni stile militare. «Sembrava volesse uccidere il maggior numero di persone possibili», riferisce un'altra testimone.

«La polizia è sulla scena della sparatoria a Gilroy, in California. Secondo le informazioni chi ha sparato non è stato ancora fermato. State attenti!» twitta il presidente americano, Donald Trump, poco dopo che le indiscrezioni sulla sparatoria sono iniziate a rimbalzare sui social. La Cnn riferisce di un fucile e di munizioni rinvenute sulla scena del crimine.

