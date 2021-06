Sparatoria in un nightclub in Texas: 2 morti e 2 feriti

1' di lettura

Un uomo ha aperto il fuoco in un affollato nightclub di Houston, in Texas. Due uomini sono stati uccisi e altri due sono rimasti feriti nella sparatoria. Il capo della polizia di Houston Troy Finner ha riferito che gli investigatori stanno cercando di confermare se tra le vittime c’è l’aggressore, colpito a morte da un vice sceriffo fuori servizio che lavorava alla sicurezza del club. Il club, ha detto Finner, era «molto affollato» e buio all’interno. Un uomo è stato ricoverato in condizioni critiche mentre l’altro era in condizioni stabili, ha detto Finner. Lo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez, ha riferito che molti dei suoi vice stavano lavorando fuori servizio alla sicurezza del club e che almeno uno di loro ha sparato all’uomo armato. Nessun agente è rimasto ferito nella sparatoria.

