Sparco cresce all’estero con il sostegno Sace Simest

Sace Simest sostiene l’espansione all’estero della torinese Sparco, azienda leader nel mondo nel settore dell’abbigliamento per il racing e nella produzione di sedili e parti in carbonio.

Recentemente l’azienda ha varato un aumento di capitale di 2,3 milioni di euro per la controllata tunisina Sparco Industrie Nord Afrique, aumento che Sace Simest, polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo Cdp, ha assicurato dai rischi di natura socio-politica e relativi alle restrizioni valutarie. Obiettivo dell’operazione è quello di sostenere gli investimenti necessari ad aumentare di circa il 20% la capacità produttiva del sito industriale e a rispondere alla crescente domanda proveniente dai principali carmaker, tra i quali Lamborghini, Ferrari, Fca, Bugatti, Lotus, Ford.

«L’aumento di capitale - sottolinea l’amministratore delegato di Sparco Claudio Pastoris - è finalizzato a consolidare l’attivitàa dell’azienda e a puntare ad una crescita in tutti i segmenti di business, dal racing, all’automotive, al teamwork fino al gaming». L’obiettivo per l’azienda nata nel 1977, con 800 addetti e 4 stabilimenti nel mondo, due dei quali in Piemonte, è di raggiungere i 100 milioni di fatturato entro il prossimo triennio.