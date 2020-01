Sparco e Ford M-Sport ancora insieme per due stagioni L'azienda di Volpino e il team di Wilson hanno annunciato che prosegue la collaborazione anche per le prossime due stagione del Wrc di Giulia Paganoni

1' di lettura

La collaborazione quasi ventennale tra Sparco e il team inglese M-Sport Ford World Rally Team, che coinvolge non solo il Mondiale Rally ma molte altre attività rally della squadra di Malcom Wilson, viene confermata anche per le prossime stagioni 2020 e 2021.

Sparco è stata a fianco di M-Sport nei momenti più epici del team inglese che hanno visto sia la vittoria del Mondiale piloti con Sébastian Ogier nel 2017 e 2018, e quella del Mondiale Costruttori, nel 2017. In particolare, Sparco ha fornito l'intero equipaggiamento per i piloti e per i meccanici, oltre ai sedili e alle cinture per le Fiesta Wrc.

Il primo appuntamento del mondiale rally 2020 sarà il classico “Monte”, in programma dal 23 al 26 gennaio mettendo in campo i nuovi equipaggi capitanati da due validi piloti: Esapekka Lappi e Teemu Suninen.

Vittoria del Product Showcase Awards

L'annuncio all'AutoSport International di Birmingham, la fiera del motorsport più prestigiosa d'Europa, è stata anche l'occasione per la casa torinese per la presentazione del nuovo catalogo nonché la vittoria del premio “Product Showcase Awards” con i suoi rivoluzionari sedili Qrt. Questi sono dotati di una innovativa tecnologia di produzione che unisce le ambizioni del motorsport aumentando sicurezza ed efficienza.