Sparco in gara con una nuova strategia green e sostenibile

Per i primi trentacinque anni della sua esistenza, la Sparco S.p.A. si è focalizzata quasi esclusivamente sul business nativo del racing equipment di cui è il primogenitore.Sono però gli ultimi dieci anni di vita aziendale, quelli che hanno permesso di sfruttare al meglio la potenzialità del brand. Grazie ad una rilevante operazione di diversificazione aziendale e al know-how del marchio è stato possibile creare un mercato generalista con classi merceologiche nuove su mercati decisamente più importanti in termini di giro di affari.

La diversificazione dei business: tre nuove unità

Nel 2019 è stata creata la Branded Business Unit (Bbu) con l'obiettivo principale di creare una struttura indipendente che, sia dal punto di vista funzionale che da quello organizzativo, si faccia carico di implementare, rafforzare e sviluppare i business proprietari creando una netta cesura con la Oem Composite Division che, al contrario, si focalizza sulla produzione conto terzi di componenti automotive in carbonio per le maggiori case automobilistiche del settore luxury (Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bugatti, Stellantis ecc).

La predetta ri-organizzazione aziendale è funzionale a rendere più rapida l'opera di “brand extension” che è stata intrapresa a partire dal 2016 quando sono state istituite tre nuove Business Unit (ora sotto il cappello della BBU) ove il brand Sparco è stato messo al servizio di nuovi settori di business che hanno dinamiche (merceologiche, commerciali e produttive) completamente nuove ma che, al contempo, mantengono un legame di prossimità con il settore nativo (e ancora oggi preponderante) dell'azienda che è e rimane il safety racing equipment. Da questo sono nate, nel 2016, tre unità: Sparco Teamwork: business unit dedicata alla commercializzazione di scarpe antinfortunistica ed abbigliamento da lavoro; Sparco Gaming: business unit incentrata su prodotti sim racing ed e-sport (simulatori di guida, sedili, abbigliamento tecnico sim, accessori); Sparco Seats: business unit focalizzata sulla commercializzazione di sedute con shape racing con le più svariate funzioni: dall'uso gaming, a quello ufficio/meeting room a quello sportivo per le panchine (e le sale stampe) delle squadre soccer, volley, basket, rugby ecc.

Sparco nelle serie elettriche: dall'Extreme-e alla Formula E

Capitolo dedicato è quello che riguarda la presenza dell'azienda in tutte le serie elettriche che, da circa un cinque anni, sono sempre più centrali nel panorama delle competizioni motoristiche. Grazie alla sua presenza in Formula E e in Extreme E, l'azienda pone al centro della sua agenda il tema del “green new deal” che coinvolge, inevitabilmente, anche il settore motorsport.