Amburgo, spari in chiesa testimoni Geova: 7 vittime. Polizia: trovato morto autore della sparatoria

Momenti di grande paura ad Amburgo (Germania), dove ieri sera, 9 marzo, 7 persone sono state uccise con colpi di arma da fuoco in una chiesa di testimoni di Geova. Qualcuno ha sparato nella mischia durante una riunione e, secondo la Bild, nel bilancio di questa tragica notte nel quartiere di Altersdorf, altri 8 dei presenti nell’edificio in quel momento sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in ospedale.

L’intervento della polizia

La polizia, intervenuta velocemente sul posto, ha lanciato l’allerta, e ha chiesto ai residenti della zona e dei quartieri limitrofi di restare chiusi in casa, affermando in un primo momento che “l’allarme” fosse “in corso” e che ci fosse “pericolo estremo” per le strade della città anseatica. Inizialmente si è infatti temuto che a colpire fossero state una o più persone, datesi poi alla fuga.

Nelle ore successive, un portavoce delle forze dell’ordine ha chiarito che non ci fossero indizi che potessero confermare questo timore e l’allarme è rientrato. Gli inquirenti hanno catalogato l’accaduto come “Amoktat”, il termine che si usa in tedesco per definire il gesto folle di chi spara nella massa.

Il responsabile (forse) tra i morti

E adesso ritengono che il responsabile della strage potrebbe essere fra le vittime: «Abbiamo trovato una persona senza vita in una chiesa a GroßBorstel, che presumiamo possa essere l’autore del reato. Per escludere il coinvolgimento di altri autori, effettuiamo controlli e perquisizioni in modo completo», ha detto la Polizia tramite Twitter. «Ma non abbiamo la certezza al cento per cento, e ci sono verifiche su questo», ha spiegato ancora. «Siamo stati allertati alle 21.15, e poiché eravamo molto vicini all’edificio, siamo arrivati velocemente sul posto».

«Gli agenti entrati nella palazzina a 3 piani hanno sentito sparare ancora un colpo. E al piano di sopra è stato rinvenuto un uomo, poi deceduto».