Spari nella metro di New York, diverse persone ferite

Diverse persone sono state colpite in sparatorie separate che hanno coinvolto un treno della metropolitana di New York, a Brooklyn. Lo riferiscono fonti della polizia citate da Abc news. I feriti sarebbero almeno 13: non è ancora chiaro se le sparatorie siano avvenute sul treno o alla stazione della metropolitana nella 36/ma strada a Sunset Park o alla stazione della 25/ma strada a Greenwood Heights.

Il sospettato (forse un afroamericano) ora ricercato dalla polizia, sarebbe alto un metro a 60 centimetri, vestito come un dipendente della metropolitana e con indosso una maschera antigas. Prima di cominciare a sparare, secondo quanto riferito da testimoni, l’uomo avrebbe lanciato un ordigno. L’area di Sunset Park, vicino alla metro è completamente bloccata e la polizia ha messo a disposizione un numero per possibili informazioni sull’incidente, soprattutto per la condivisione di video che potrebbero aiutare a identificare il sospetto. Intanto elicotteri sono in volo in perlustrazione sulla città.

Loading...

Agenti antiterrorismo sono stati dispiegati in città dopo gli spari nella stazione della metropolitana. Una decisione presa in via «precauzionale» mentre agli studenti di tutte le scuole pubbliche di Brooklyn vicino al luogo della sparatoria nella metropolitana è richiesto di restare all’interno degli edifici. La Casa Bianca è in contatto con il sindaco di New York: il presidente Joe Biden, che ieri ha lanciato una stretta sulle armi contro la violenza in aumento negli Stati Uniti, è stato informato.