Ardea, spari in strada: morto un anziano e due bambini. L’aggressore barricato in casa

Sono morti l’anziano e i due bambini di 3 e 8 anni feriti questa mattina a colpi di arma da fuoco ad Ardea. L’aggressore, un 34enne con problemi psichici, si è poi barricato in casa. Sul posto stanno operando i carabinieri del Gis, militari negoziatori e una squadra dell’Api del comando provinciale di Roma. «Ho ricevuto ora una telefonata che non avrei mai voluto avere, il direttore sanitario dell’Ares 118 mi ha appena comunicato che i medici soccorritori stanno facendo la constatazione di decesso per entrambi i bambini», ha comunicato l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato, rivolgendo le «più sentite condoglianze ai familiari e all’intera comunità di Ardea».

Bimbi morti erano fratelli

Erano fratelli i due bambini morti centrati dai colpi di pistola esplosi da un uomo in strada ad Ardea, vicino Roma. A quanto accertato dai carabinieri, non avevano vincoli di parentela con l’altra vittima che è un anziano. Lo si apprende da fonti investigative che stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto questa mattina e di capire il movente della sparatoria.

Presidente consorzio, pensavamo a un petardo



«Quando abbiamo sentito l’esplosione pensavamo fosse un petardo esploso da qualche bambino. Poi ci siamo avvicinati alla zona e abbiamo scoperto che invece erano colpi di pistola”. E’ il racconto della sparatoria avvenuta questa mattina ad Ardea, fatto dal presidente del consorzio Colle Romito, Romano Catino, contattato dall’Ansa. «Abbiamo subito chiamato le forze dell’ordine che sono arrivate molto presto - spiega -. Poi ho mandato subito un messaggio nella chat del consorzio per invitare tutti a restare in casa. La famiglia dell’omicida - rivela poi - era conosciuta nel quartiere per episodi di molestie e degrado».

La paura sui social, non uscite di casa



Sui social subito messaggi. «Attenzione. Tutti chiusi in casa c’è una persona che spara nel consorzio». È uno dei tanti appelli che stanno rimbalzando in questi minuti sui gruppi social di Colle Romito, il consorzio nel comune di Ardea, vicino Roma, dove questa mattina una persona ha sparato in strada colpendo un anziano e due bambini. «Rimanete a casa! Sembra ci sia una persona armata che gira per Colle Romito», scrive un altro utente.