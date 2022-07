Spari in un centro commerciale a Copenaghen, diverse persone colpite

Ascolta la versione audio dell'articolo

C'è un arresto per la sparatoria in un centro commerciale vicino Copenaghen, capitale della Danimarca, nella quale ci sarebbero state diverse vittime. Lo fa sapere la polizia danese su Twitter, parlando genericamente di una persona arrestata “in relazione alla sparatoria a Fields”, centro commerciale situato nei pressi di Amager. La polizia spiega di essere presente in forze sul posto. “Sono stati sparati colpi e diverse persone sono state colpite. Lavoriamo sul posto. La gente deve restare e aspettare la polizia”. Così la polizia di Copenaghen su Twitter confermando la sparatoria, secondo quanto riporta il sito di Jylland post.

In attesa di un bilancio più preciso, la sindaca di Copenaghen, Sophie H. Andersen, ha annunciato di avere attivato il piano di crisi dopo la sparatoria ad un centro commerciale nella capitale danese. “Arrivano rapporti terribili sulla sparatorie al Fields. Non sappiamo ancora con certezza quanti siano rimasti feriti o morti, ma è molto grave - ha scritto su Twitter - È stato attivato il piano di crisi. Siamo in stretto contatto con la polizia”.

Testimone: “Ho sentito tre spari, tutti scappavano”

“Io e il mio amico eravamo all’ultimo piano del ristorante Sunset Boulevard, quando abbiamo visto molte persone correre all’improvviso verso l’uscita, e poi abbiamo sentito un botto”. Lo ha raccontato a TV2 una testimone della sparatoria. Thea Schmidt, questo il nome della testimone, ha spiegato che mentre correva verso l’uscita ha sentito altri due colpi nel centro commerciale e ha visto tutte le persone nelle vicinanze precipitarsi fuori il più velocemente possibile, tanto che sarebbero stati circa in 100 radunati fuori dall’edificio. La donna si è poi rifugiata in un appartamento vicino a Field’s. “Qui spero di essere al sicuro”, ha detto a TV 2. Nelle vicinanze del mall, alla Royal Arena, questa sera alle 20 era previsto un concerto del cantante Harry Styles.

“Mi hanno urlato ’sdraiati, sdraiati. Qualcuno sta sparando’. Sono andato sotto il bancone del bar e mi sono sdraiato e sono rimasto lì immobile, fino all’arrivo della polizia”. Questo invece quanto riferito - secondo quanto riporta il sito danese Jylland Post - di un’altra delle persone che era nel centro commerciale di Copenaghen. “Ho sentito almeno 15 spari, era tutto irreale, come in un film”, aggiunge scioccato.

La polizia di Copenaghen ha annunciato “diversi morti” nella sparatoria al centro commerciale di Copenaghen. La persona arrestata è un giovane danese di 22 anni e la polizia non esclude la possibilità che la sparatoria nel centro commerciale Field’s possa essere legata al terrorismo. Lo riportano i media internazionali citando la conferenza stampa della polizia.