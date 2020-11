Vienna, sparatorie multiple vicino alla sinagoga: almeno due morti e diversi feriti. Ministro dell’Interno: è attentato

Sindaco di Vienna, hanno sparato a caso nei locali

“Gli attentatori, partendo dalla Seitenstettengasse (nei pressi della sinagoga, ndr), hanno iniziato a sparare a caso nei vicini locali”. Lo ha detto il sindaco di Vienna Michael Ludwig alla tv Orf. Da lì si sono spostati in altre zone del centro, lasciando una scia di sangue. Un attentatore è stato ucciso. Non viene per il momento escluso che indossasse una cintura esplosiva. Le forze di polizia stanno procedendo con massima cautela nell'esame della salma

Maxi - operazione delle forze speciali

Fin dai primi momenti dopo le sparatorie elicotteri della polizia hanno cominciato a sorvolare l'area intorno alla sinagoga che è stata subito recintata. Ed è scattata una imponente operazione delle forze speciali che in tarda serata era ancora in corso. Nehammer ha rivolto ai viennesi un appello: “restate a casa”.

Anche la comunità ebraica ha invitato a non lasciare le proprie abitazioni e a non indossare la kippah. Secondo alcuni media ci sarebbe stata anche una possibile presa di ostaggi, notizia che però non trovava conferma in serata dall'agenzia Apa. Sui social, per tutta la sera, si sono rincorse ricostruzione di quanto accaduto rese possibili da tante testimonianze e video pubblicati da cittadini che si trovavano nell'area presa di mira dai terroristi. Con foto e alcuni video, girati dalle finestre degli edifici affacciati sulla sena dell'attacco che hanno mostrato, ancora una volta, il terrore nel cuore dell'Europa.

La sinagoga e gli uffici annessi erano chiusi quando sono stati esplosi gli spari. Il direttore del settimanale Falter Florian Klenk, che si trovava nella redazione, ha udito gli spari e, affacciandosi dalla finestra ha visto un uomo in fuga verso lo Schwedenplatz. Su Twitter in un primo momento ha parlato di un attentato alla sinagoga, citando fonti non meglio precisate del ministero degli interni, per poi ipotizzare in un secondo tweet invece un attacco a un vicino bar. Il giornale Kronen Zeitung conferma un «grande dispiegamento di forze di polizia» e dichiara, dalle prime informazioni, che ad essere colpito sia stato un agente di polizia. Elicotteri stanno sorvolando la zona intorno alla sinagoga dove sono stati uditi degli spari che è stata recintata dalle forze dell'ordine. La polizia ha rivolto un appello ai residenti di restare in casa.

Kurz, attacco terroristico disgustoso

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz è in costante contatto con l'unità di crisi, con il presidente Alexander Van der Bellen e il sindaco Michael Ludwig per valutare la situazione dopo l'attentato. «Stiamo attraversando un periodo difficile nella nostra Repubblica - ha scritto Kurz su twitter - . Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno rischiato la vita, soprattutto oggi, per la nostra sicurezza. La nostra polizia prenderà misure decisive contro gli autori di questo atroce attacco terroristico».