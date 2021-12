Sparkasse lancia l’Opa su Civibank

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Scossa nel risiko bancario del Nord-Est. Sparkasse, la Cassa di Risparmio di Bolzano, è pronta a lanciare un'Opa totalitaria su Civibank. La mossa a sorpresa, a quanto risulta al Sole 24Ore, è stata approvata dal board della banca altoatesina che è stato convocato in via straordinaria questa mattina.

L'operazione prevede un prezzo di offerta di 6,50 euro per azione e di 0,1575 euro per ciascun warrant. Il prezzo per azione offerto incorpora un premio del 22,64% rispetto alle quotazioni del periodo...