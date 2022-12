Sparkle, con Enterprise Voice Suite i clienti si sentono a casa propria

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uno dei lasciti del Covid-19 è stata anche la grande accelerazione sull'adozione di tecnologie digitali da parte di privati e imprese, costretti a innovare rapidamente le abitudini di lavoro di una vita per garantire la continuità del business. Complice anche l'adozione del remote working su larga scala, le aziende stanno ridisegnando i modelli di business abbattendo i confini geografici per avvicinare lavoratori e processi, ma anche clienti e mercati.



Nessuno può negare l'importanza di chat, collaboration tools e videoconferenze (che oggi sono sempre più di uso comune) e tuttavia la Voce è ancora percepita come il modo più naturale di comunicare. Un medium, quello della telefonia, che si evolve continuamente, con nuove e migliori interfacce per la mobilità o la virtualizzazione del numero di telefono.



È in questo contesto che nasce Enterprise Voice Suite di Sparkle, un insieme completo di servizi di telefonia globale pensato per aziende con esigenze multinazionali. Tra questi, spicca quello che consente l'utilizzo di numeri locali anche dall'estero o in altri territori, grazie alle nuove frontiere delle tecnologie VoIP e nel rispetto delle regolamentazioni sui servizi di telecomunicazione.



I numeri geografici corrispondono alle tradizionali numerazioni telefoniche con inclusi i prefissi dei distretti di appartenenza. Per fare un esempio, nelle abitudini dei consumatori italiani un prefisso 02 corrisponde ancora oggi ad una azienda o una filiale di Milano e uno 06 ad una di Roma. Con Enterprise Voice Suite si può scegliere di avere uno o più numeri geografici di diverse località e di diversi Paesi aiutando le aziende a restare “vicine” ai clienti in quella parte del mondo.



La telefonia via Internet e le connessioni di rete a livello globale consentiranno poi di virtualizzare i punti di contatto con un servizio gestito e centralizzato: si può dunque scegliere qualsiasi numero geografico, indipendentemente dall'effettiva ubicazione. Una strategia efficace per affiancare servizi di telecomunicazioni ai presidi di vendita o di supporto sul territorio, offrendo così una pluralità di soluzioni più vicini a clienti e stakeholders delle imprese e facendo affidamento su un unico provider globale senza dover investire in infrastrutture locali.



Enterprise Voice Suite di Sparkle comprende numeri geografici e numeri verdi, i quali consentono alle aziende di gestire chiamate in entrata e in uscita, integrarsi con la telefonia aziendale e i servizi di collaborazione, nonché con applicazioni di call/contact center. Tutti i servizi sono disponibili in un unico prodotto modulare e sfruttano l’esperienza di Sparkle nel trasporto della Voce e la sua capacità di garantire prestazioni e sicurezza, perfettamente integrate nei workflow aziendali.



Sparkle, operatore globale del Gruppo TIM, primo fornitore di servizi internazionali in Italia e fra i primi dieci nel mondo, opera nel mercato dei servizi internazionali Voce, Dati e IP, Cloud e Data Center e ha avviato un processo di trasformazione che mira a posizionare l’azienda tra i leader nel settore delle soluzioni alle aziende con un'offerta completa di servizi digitali globali.



L'operatore attualmente vanta un portafoglio clienti di oltre 400 aziende multinazionali in tutto il mondo come il Gruppo Intesa San Paolo o il Gruppo Benetton che l'ha recentemente scelta per connettere i suoi 300 uffici, negozi e siti produttivi nel mondo tramite la soluzione SD-WAN.



Il Gruppo, con una presenza diretta in 32 Paesi, svolge la sua attività attraverso una rete proprietaria in fibra ottica che si estende per oltre 600.000 km, attraverso Europa, Africa, le Americhe e l'Asia, con più di 160 Punti di Presenza (PoP - Point of Presence) complessivi e una presenza particolarmente significativa in Europa, nel Mediterraneo e nel Nord e Sud America e più mirata in Medio Oriente, Africa e Asia.