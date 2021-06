Sparkle: oltre la connettività, il partner ideale delle imprese per competere sui mercati internazionali

3' di lettura

Un filo di oltre 600mila chilometri. Una distanza che potrebbe, partendo da Roma, avvolgere la Terra lungo la sua circonferenza e tornare nella Capitale. Per quindici volte.



Tanto è lunga la rete globale in fibra ottica di Sparkle, la società del Gruppo TIM leader mondiale di servizi di connettività. Erede di Italcable, la prima azienda al mondo a posare un cavo sottomarino oceanico che univa l'Italia a Buenos Aires quasi cento anni or sono, Sparkle oggi è il business partner globale per le imprese italiane che vogliono vincere sui mercati internazionali, sfruttando come fattore competitivo 170 punti di presenza nel mondo e uffici commerciali in 33 Paesi.



La trasformazione digitale del business e l'internazionalizzazione nelle strategie di approccio al mercato oramai è ineludibile per le società di qualsiasi settore. Le misure restrittive adottate nel mondo e l'esigenza di connettersi a distanza hanno accelerato il processo di trasformazione digitale per le imprese, le famiglie e la pubblica amministrazione, richiedendo non solo connessioni capillari ad alta capacità, ma anche aspetti di sicurezza, gestione e protezione dei dati e delle applicazioni. La migrazione al Cloud e la crescita dei servizi di accesso ultrabroaband stanno registrando infatti alti tassi di crescita essendo sempre più servizi pubblici, commerciali e di intrattenimento erogati in modalità completamente digitale.



Gli operatori globali come Sparkle sono chiamati a potenziare le reti per fornire connessioni internazionali veloci e con alta affidabilità e sicurezza tra le infrastrutture aziendali, quelle residenziali e i principali fornitori cloud che operano su scala geografica e sono quindi fra gli attori del processo di trasformazione in atto.



Attraverso la partnership qualificata con Sparkle le aziende possono intraprendere la trasformazione verso l'innovazione digitale in maniera progressiva e mirata, tramite un supporto a 360° su tutti gli aspetti coinvolti – rete, Cloud, sicurezza e gestione, garantendosi competitività e crescita in tutto il mondo.



I servizi di Sparkle spaziano dalle soluzioni di connettività, collegando ad esempio le sedi di una impresa distribuite in varie parti del mondo, a quelli di sicurezza, mettendo al centro della strategia la difesa del patrimonio digitale delle imprese clienti, non solo come soluzione tecnica ma anche attraverso percorsi di formazione e consapevolezza degli operatori.



L'offerta di Sparkle si integra con la proposizione del Gruppo TIM che mira a offrire soluzioni digitali integrate per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni avvalendosi delle competenze specializzate di Noovle per le soluzioni Cloud e di edge computing, Olivetti per l'Internet of Things, Telsy per la Cybersecurity.



Sparkle ha una leadership affermata e riconosciuta a livello globale. In un contesto di mercato molto competitivo che premia l'eccellenza, la società italiana è tra le prime dieci al mondo. Sesta a livello globale nel segmento IP & Dati (fonte: Caida), è il primo operatore in Sud America e nel Medio Oriente, oltre ad essere leader indiscusso in Italia e tra i primi in Europa.



Attualmente vanta un portafoglio clienti di oltre 400 aziende multinazionali che spaziano da grandi istituzioni finanziarie a imprese manufatturiere. La crescita è rapida, e nuovi punti di presenza sono aperti non solo nei mercati dove vanta una indiscussa leadership (Mediterraneo, Europa e Americhe) ma anche verso altre aree geografiche di maggiore interesse per l'evoluzione dei servizi.



La visione strategica di Sparkle mira a fornire servizi sempre più completi versi le aziende, facendo leva su nuove tecnologie in ambito SD-WAN, SASE, connettività e orchestrazione Multi-cloud e Cybersecurity, che rappresentano i pilastri della trasformazione digitale. Sparkle è fra i membri del Metro Ethernet Forum (MEF), che è un ente internazionale volto allo studio e alla standardizzazione di nuovi paradigmi di rete e soluzioni. Infine, tra i prodotti di Sparkle, vi sono le soluzioni Multimessaging per la comunicazione tra le imprese e i loro clienti.



Una rete globale che ha tuttavia il cuore in Italia: è in Sicilia infatti che risiedono i due poli Internet di eccellenza a livello europeo. A Palermo si trova il Sicily Open Landing and Interconnection Hub – Sicily Hub, centro di ultima generazione dotato di tecnologie all'avanguardia per la sicurezza dei dati, che si è oramai affermato come il principale punto di scambio di traffico Internet tra l'Europa e l'Africa, il Medio Oriente e l'Asia. E sempre nell'isola, ma a Catania, che hanno sede un nuovo centro iperconvergente e il Sicily Lab, laboratorio d'innovazione tecnologica focalizzato sull'automazione, programmabilità e virtualizzazione della rete e che ospita i sistemi di orchestrazione e controllo di una delle tecnologie SD-WAN di Sparkle.



Sparkle è dunque il partner perfetto per accompagnare le aziende nella loro strategia di sviluppo sui mercati internazionali, offrendo non solo la sua lunga e vincente esperienza accumulata nella fornitura di connettività ma anche soluzioni “Beyond Connectivity” con l'opportunità di integrazione di tutte le soluzioni del Gruppo TIM.



