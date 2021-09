Sparkle sd-wan: servizi end to end e tecnologie multi-vendor per trasformare l'impresa distribuita

3' di lettura

Il processo di trasformazione digitale in atto nelle imprese, accelerato dall'esigenza di connettersi a distanza, ha portato alla nascita di nuove modalità di lavoro ibride e distribuite. Per supportare questa fase di transizione, le imprese necessitano di servizi di connettività flessibili e ad alte prestazioni che permettano ai loro dipendenti di accedere ai dati aziendali – ospitati in sistemi on premise o nel cloud – ovunque e in totale sicurezza.

Quando si parla di reti e di Wide Area Networks (WAN), nello specifico, le esigenze sono sempre più mutevoli - dettate dalla necessità di rispondere ai requisiti del lavoro da remoto da una parte e di gestire un numero crescente di filiali e sedi distribuite dall'altra - e strettamente legate all'utilizzo massivo di servizi di cloud computing.

La tecnologia SD-WAN è il nuovo paradigma di rete che estende l'approccio “Software Define” (SD) alle reti di telecomunicazione “Wide Area Networks” (WAN) semplificando l'implementazione e la gestione della rete attraverso regole e profili di traffico disegnati in base alle applicazioni e all'istradamento intelligente, adattandosi così ai requisiti della trasformazione digitale con un approccio flessibile al cloud e all'infrastruttura multi-sito.

Sparkle, l'operatore globale del Gruppo TIM, supporta l'evoluzione delle reti aziendali tradizionali verso nuovi modelli di connettività, fornendo connessioni ibride, sicure e a bassa latenza su scala globale - grazie a una rete proprietaria in fibra ottica che si estende per oltre 600.000 km fra Europa, Africa, le Americhe e Asia e una presenza diretta in 32 Paesi - nonché l'accesso diretto e sicuro ai più grandi cloud provider mondiali, come Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google.

Alle imprese, e a quelle a vocazione internazionale in modo particolare, Sparkle si propone come partner ideale per migrare senza problemi al paradigma SD-WAN e per collegare più siti e/o postazioni di lavoro con il sistema informativo aziendale indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla tipologia di connessione utilizzata, in totale sicurezza e attraverso una varietà di opzioni di gestione.

A differenza di molti system integrator e fornitori di tecnologia che propongono sistemi proprietari spesso focalizzati su specifiche aree geografiche e non interoperabili tra loro, Sparkle affianca le imprese clienti con un approccio multi-vendor, offrendo soluzioni SD-WAN basate sulle migliori tecnologie disponibili sul mercato.