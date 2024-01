Sparo a Capodanno, il deputato di FdI Pozzolo verrà riascoltato a Biella (insieme ad altri testimoni)

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Autore di almeno tre libri e un profilo social denso di frasi che spaziano tra la letteratura occidentale e quella sudamericana, così come non vengono lesinate citazioni di giornalisti e papi. Il protagonista è Emanuele Pozzolo, deputato piemontese di Fratelli d’Italia, che da Capodanno è noto però per quanto accaduto al termine di una festa nel Biellese. Un colpo partito accidentalmente da un sua pistola ha ferito lievemente un uomo e c’è un’indagine in corso. A questo proposito, Pozzolo sarà sentito ancora una volta dalla procura di Biella dopo che, con tempi non noti, arriveranno dal Ris di Parma gli esiti dell’esame dello stub.

La versione sullo sparo accidentale

Il deputato nella notte di San Silvestro ha già raccontato la sua versione dell’accaduto. Ma il nuovo passaggio è dovuto dopo la querela presentata dal ferito, Luca Campana. Oltre a Pozzolo saranno sentiti altri testimoni: è possibile anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, altro partecipante alla festa, il quale però aveva riferito che al momento dell’incidente non era più nei locali della pro loco di Rosazza, dove si era svolta.

Loading...

Consulente legale con attività pubblicistica

I libri di Pozzolo risalgono a oltre dieci anni fa, editi da Italian University Press. «La sfida federalista: idee, valori e obiettivi per cambiare l’Italia», con prefazione di Massimo Introvigne, sociologo e storico delle religioni, è del 2011. Del 2012 ci sono «La rabbia degli onesti. Appello a cristiani, laici e disillusi», prefazione sempre di Introvigne, e «Le sette religiose e le leggi europee». Pozzolo, 38 anni, vercellese, è consulente legale per aziende, laureato in giurisprudenza a Pavia. Ha collaborato in passato con una serie di testate, come da curriculum reperibile sul web, in cui viene presentato come giornalista freelance, La Sesia, La Grinta, L’Imprevisto, Il Borghese del Nord, Europa dei popoli, Cristianità, La Padania e Area.

Giovane di An, uscito dopo divergenze con Fini

Di recente ha festeggiato i 77 anni del Movimento sociale, a guardare il suo profilo Facebook, ed è stato un giovane di An, uscito dopo divergenze con Gianfranco Fini. L’impegno poi l’ha messo nel movimento di destra ispirato a Jan Palach, lo studente antisovietico che si diede fuoco in piazza San Venceslao, a Praga, nel 1969, simbolo della Primavera dell’allora capitale cecoslovacca. Eletto in seguito come indipendente nelle liste della Lega della sua Vercelli, anche qui le divergenze l’avevano portato fuori, fino alla fondazione di Fratelli d’Italia. Dal 2019 allo scorso aprile è stato assessore a Vercelli nella giunta di centrodestra del sindaco Andrea Corsaro, ora suo difensore per la vicenda di Capodanno, per cui è rimasto collaboratore volontario esterno.

Da Nicolas Gomez Davila a Bukowski

Nella notte d’inizio anno Pozzolo era passato a Rosazza per i saluti, dopo avere festeggiato con la propria famiglia, moglie e tre figli, nella vicina Campiglia Cervo. Bimbi che imperversano sul suo profilo social, mischiati a post No vax degli anni passati e a citazioni di papa Ratzinger, oppure a difesa dei cristiani nel mondo, così come per le donne iraniane. A gennaio del 2021 aveva suscitato polemiche quando nelle ore dell’occupazione del Campidoglio a Washington, aveva pubblicato un’immagine della Battaglia di Gettysburg, uno degli scontri più importanti della guerra di secessione americana. Una foto di sé nel riquadro e lo sfondo con “L’Italia vincente” di Giorgia Meloni campeggiano come immagini sul suo Facebook. C’è anche il soprannome tra parentesi, Manny. Sotto cita Nicolas Gomez Davila: «Sensuale, scettico e religioso non sarebbe una cattiva definizione di ciò che sono». Lo scrittore e aforista colombiano del Novecento, conservatore, critico radicale della modernità, subito sotto è accompagnato da Bukowski, in un misto di frasi sparse («non cerco mai di migliorarmi o di imparare qualcosa, rimango esattamente come sono», ma anche «accavallò le gambe e si tirò su la gonna. Si può andare in paradiso anche prima di morire»).