Spaventata e malinconica: ecco l’Italia «post-populista» fotografata dal Censis

La reazione è la malinconia

Eppure, nota il Censis, l’Italia non appare sull’orlo di una crisi di nervi. Piuttosto sembra impermeabile ai «miti proiettivi» della società dei consumi e indisponibile a fare sacrifici per acquistare prodotti di lusso, per seguire la moda, per inseguire gioventù e bellezza. Il 36,4% degli italiani non è disposto a sacrificarsi neanche per fare carriera e guadagnare di più. Se il cambiamento in meglio non è più un obiettivo per otto italiani su dieci, il 54,1% ha la forte tentazione di restare passivo davanti agli scossoni esterni. Per questo non è la rabbia, ma la malinconia «a definire oggi il carattere» degli abitanti del Belpaese. Una sorta di nichilismo 4.0, proprio dell’io costretto a confrontarsi con i propri limiti.

Rosina (un. Cattolica): le leve per combattere il declino demografico in Italia”

Territori senza coesione sociale

Il Rapporto evidenzia come la società italiana appaia contrassegnata dai “senza”. I territori sono senza coesione sociale. I dati sul Sud sono noti, ma sempre impressionanti. Vive nel Mezzogiorno il 44,1% dei 5,6 milioni di persone in povertà assoluta. Il Meridione conta il 16,6% dei giovani tra i 18 e i 24 anni usciti precocemente dal sistema di istruzione e formazione, contro il 12,7% a livello nazionale e una media Ue ferma al 9,7%; il 71,2% dei 25-34enni con il diploma (a fronte della media nazionale del 76,8% e di quella europea dell’85,2%); il 20,7% dei 30-34enni laureati (contro il 26,8% della media nazionale e il 41,6% della media Ue; il 32,2% dei 15-29enni neet, che non studiano e non lavorano, a fronte di una media italiana del 23,1% e di una media europea del 13,1%.

Scuola senza studenti: nel 2032 -900mila bambini

L’inverno demografico gela le scuole: negli ultimi cinque anni gli alunni sono diminuiti da 8,6 milioni a 8,2 milioni (-4,7%, 403.356 in meno). Una caduta più evidente nella scuola dell’infanzia (-11,5% nel quinquennio) e nella scuola primaria (-8,3%). Ma le università non sono indenni: nell'anno accademico 2021-22 le immatricolazioni sono calate del 2,8% rispetto all’anno precedente (9.400 studenti in meno). Il futuro, sulla base delle previsioni demografiche, non è roseo: nel 2032 si calcolano quasi 900.000 persone di 6-13 anni in meno; nel decennio successivo, alla scuola secondaria di primo grado si stimano 726.000 ragazzi di 14-18 anni in meno rispetto al 2022. Nel 2042 si prevedono 390mila iscritti e 78mila immatricolati in meno rispetto a oggi nelle università.

Sanità senza personale: medici e infermieri cercansi

Nonostante l’aumento del Fondo sanitario nazionale durante la pandemia, la spesa per finanziare il Ssn scenderà di nuovo al 6,2% del Pil nel 2024. E nella sanità non si è fermata l’emorragia di personale, peraltro sempre più anziano: dal 2008 al 2020 il rapporto tra medici (età media 51,3 anni) e abitanti in Italia è diminuito da 19,1 a 17,3 ogni 10mila residenti, e quello relativo agli infermieri (età media 47,3 anni) da 46,9 a 44,4 ogni 10mila residenti. Si stima che, nel quinquennio 2022-2027, saranno 29.331 i pensionamenti tra i medici dipendenti del Ssn, 21.050 tra il personale infermieristico. Dei 41.707 medici di famiglia, saranno ben 11.865 ad andare in pensione (2.373 l'anno).

Export, il «friend-shoring» all’italiana

Anche nel 2022 si attende un aumento dell’export per 70 miliardi, dopo che nel 2021 le esportazioni hanno superato il valore di 600 miliardi di euro (il 33,8% del Pil). Ma la guerra in Ucraina scatenata dalla Russia sta facendo registrare una decelerazione del commercio internazionale. E il nostro Paese, registra il Censis, già sembra aver avviato una propria strategia di friend-shoring intensificando gli scambi con i Paesi europei, con l’area Nord-americana e con i Paesi del Mediterraneo. Su 364,4 miliardi di euro di esportazioni italiane nel mondo, relative ai primi sette mesi di quest'anno, il 78,8% è di tipo friend-shoring. Considerando l'area del Mediterraneo, si aggiungono altri 23 miliardi, con un aumento del 30,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.