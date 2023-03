Spazi di manovra vincolati al rispetto delle regole ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La riforma delle aliquote Iva, contenuta nella delega fiscale, costituisce sicuramente una grande opportunità per modernizzare questo sistema impositivo, con lo scopo, tra l’altro, di soddisfare maggiormente le esigenze generali dei consumatori, e di perseguire politiche di rilevanza sociale, ambientale e di lotta all’evasione.

La riforma, però, deve rispettare i limiti che gli stessi Governi si sono imposti a livello di Unione europea, per quanto concerne il numero delle aliquote, la loro misura e i comparti agevolabili. Sotto quest’ultimo profilo, la direttiva 2022/542/Ue impone una tempistica stringente per alcune scelte fondamentali, individuando quali obiettivi prioritari l’ecosostenibilità, la digitalizzazione e la salute.

Loading...

Proprio il compromesso tra regole e obiettivi è la vera sfida che attende il legislatore delegato, tenendo conto che dietro i singoli punti percentuali dell’Iva si annidano gli interessi delle categorie economiche, specie di quelle maggiormente esposte alla concorrenza sleale e a pericolosi fenomeni di evasione.

Entrando nel dettaglio di cosa si può e si deve fare per raggiungere gli obiettivi indicati, è necessario partire dal dato esistente e dalle difficoltà che quotidianamente gli operatori incontrano nell’applicare correttamente le aliquote.

Il primo intervento riguarda il superamento delle incertezze create dagli attuali testi normativi. Vanno riscritte le regole della tariffa per definire in modo più corretto i vincoli tra classificazione doganale e statistica dei beni e dei servizi, e i relativi livelli di imposizione. È importante, però, evitare eccessivi irrigidimenti, tenendo conto che con le aliquote ridotte si persegue anche un’omogeneizzazione del trattamento fiscale tra beni e servizi di natura e caratteristiche similari. Ad esempio, non è ragionevole vincolarsi alla nomenclatura doganale di un bene se questo, in base alle sue caratteristiche, assolve una specifica funzione sociale o sanitaria. Si pensi, in proposito, alle numerose risoluzioni relative all’aliquota applicabile agli integratori alimentari, oppure ai problemi che abbiamo avuto per applicare l’Iva al 5% sul latte per neonati.