Spazi più stretti per le compensazioni / I canali telematici

L'altra novità riguarda l'estensione ai soggetti non titolari di partita Iva dell'obbligo di avvalersi dei canali telematici dell'agenzia delle Entrate per il pagamento delle deleghe mediante compensazione. Un decreto del 2006 (il 223) già obbligava i titolari di partita Iva a usare i canali telematici per avvalersi della compensazione. Questo obbligo da gennaio viene esteso anche a tutti gli altri.