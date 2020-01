Spazi più stretti per le compensazioni / La sanzione

(Ansa)

Qualora i crediti indicati nelle deleghe di pagamenti siano in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, scatterà una sanzione. L'agenzia delle Entrate comunicherà la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che l'ha trasmessa, insieme a una sanzione del 5% per importi fino a 5mila euro e di 250 euro per importi superiori. La sanzione, più leggera rispetto alla prima ipotesi (mille euro a delega) si applica a ogni delega non eseguita.