Spazio, accordo tra Arianespace e Avio per 10 lanciatori Vega C. Si rafforza l’asse Francia-Italia

Francia e Italia rafforzano la cooperazione nell’industria spaziale. Arianespace, la società francese che commercializza e organizza i lanci nello spazio, ha firmato a Roma insieme ad Avio Spa un importante accordo di fornitura a lungo termine per 10 nuovi lanciatori italiani Vega C, evoluzione del collaudato Vega. La firma è avvenuta in occasione della visita del ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, che ha incontrato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. I due ministri: «La collaborazione nello spazio va estesa alla Germania».

Le forniture e i voli a partire dal 2023

L’accordo firmato consente di avviare la fornitura di componenti a lungo termine (detti nel gergo del settore «long lead items») e le attività preliminari di produzione di questi lanciatori. la consegna e i lanci sono previsti dal 2023 in poi. Avio, che ha sede a Colleferro, a Sud di Roma, è capocommessa per i lanciatori Vega e Vega C.

Le discussioni con Avio per il contratto

L’accordo è stato firmato dall’amministratore delegato di Arianespace, Stéphane Israël, insieme all’omologo di Avio, Giulio Ranzo. La delegazione francese a Roma comprende anche altri dirigenti di Arianespace, il responsabile della business unit Vega, Marino Fragnito, e la direttirce della strategia, Morena Bernardini. «Quest’intesa dimostra un importante rafforzamento della collaborazione tra Francia e Italia e tra Arianespace, Avio e ArianeGroup», ha commentato Israël. L’accordo firmato è per il quarto lotto del Vega. «Con queste forniture a lungo termine, Arianepsace avvia l’ordine per il quarto lotto di lanciatori Vega, il primo composto esclusivamente dalla versione evoluta Vega C. Non è la firma del quarto lotto completo, ci sono discussioni tra Arianespace e Avio per completare l’accordo. Prevediamo si concludano entro quest’anno».

Israël: «Le priorità sono il successo di Vega C e Ariane 6»

Israël ha aggiunto che «Vega si sta affermando come il secondo pilastro, insieme ad Ariane, dell’autonomia dell’Europa nell’accesso allo spazio». «Confermiamo la fiducia nel Vega C e rafforziamo la cooperazione con Avio. Abbiamo come priorità quella di lavorare per l’affermazione con successo sul mercato del Vega C e dell’Ariane 6, che rispondono a un interesse comune dei due paesi insieme alla Germania», ha detto Israël. Vega C è l’evoluzione del lanciatore leggero sviluppato dall’industria italiana. Ariane 6 è il nuovo grande lanciatore europeo, successore dell’Ariane 5, che viene realizzato principalmente in Francia da ArianeGroup, la società posseduta in quote paritetiche da Airbus e Safran che è l’azionista di maggioranza di Arianespace. Le attività industriali sono in Francia e in Germania.

Previsti nel 2022 i lanci inaugurali di Vega C e Ariane 6

Il primo lancio di Ariane 6 ha subìto alcuni rinvii, la scadenza è fissata dall’Esa, l’agenzia spaziale europea, nel primo semestre 2022. Il primo volo del Vega C, già previsto quest’anno, è stato posposto dall’Esa ai primi mesi del 2022. Intanto il 20 aprile prossimo è previsto il ritorno ai lanci del Vega, dalla base spaziale di Kourou, nella Guyana francese. Un appuntamento importante, dopo il fallimento dell’ultimo lancio a novembre 2020, il secondo flop subìto dal Vega nei primi 17 voli. L’accordo firmato oggi a Roma rilancia la fiducia nel lanciatore italiano e nel capocommessa industriale, Avio. Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio, ha commentato: «Siamo felicissimi di ricevere questo ordine per un nuovo lotto di Vega C. Questo accordo conferma l’interesse e la fiducia dei clienti di Arianespace per questo nuovo lanciatore, risultato di un’efficace collaborazione tra diverse industrie europee coordinate da Avio».