Spazio aereo svizzero chiuso per un guasto informatico

Lo spazio aereo svizzero «è chiuso fino a nuovo avviso» a causa di un guasto informatico: lo ha annunciato il servizio di controllo del traffico aereo Skyguide in un comunicato. Questa mattina gli aeroporti di Ginevra e Zurigo, tra i più grandi della Svizzera, sono rimasti paralizzati.

«Nelle prime ore di questa mattina si è verificato un guasto tecnico a Skyguide, il servizio di controllo del traffico aereo svizzero, per cui lo spazio aereo svizzero è stato chiuso al traffico per motivi di sicurezza», si legge nel comunicato di Skyguide. Il servizio di controllo del traffico ha detto che sta lavorando per risolvere la situazione e che comunicherà quando saranno disponibili ulteriori informazioni.