Spazio, per Avio nuovi contratti per il lancio di satelliti con Vega C

Nuovi contratti spaziali per Avio Spa, la società di Colleferro che produce il razzo Vega, il lanciatore europeo di piccola taglia. La società ha annunciato la firma di vari contratti per il lancio di quattro satelliti e di due piccoli satelliti. I contratti sono stati firmati da Arianespace, la società francese che vende i lanci di Vega e degli altri lanciatori europei (il francese Ariane e il russo Soyuz). Dopo l’annuncio le azioni di Avio sono salite di oltre il 3%, intorno alle 12.30 il titolo è a 11,80 euro (+2,61%).

Contratti con Asi per i satelliti Platino

«Al termine di un intenso anno 2021 contraddistinto da 3 missioni di successo Ariane e 3 missioni di successo di Vega concluse in circa 6 mesi, Avio annuncia la firma da parte di Arianespace di nuovi contratti di lancio per Vega C, il cui volo inaugurale è atteso per maggio 2022», ha annunciato la società. In particolare, tra la fine di dicembre 2021 e l’inizio di gennaio 2022, è stato firmato un contratto con l’Agenzia spaziale italiana (Asi) per il lancio dei satelliti Platino 1 e Platino 2 tra il 2022 e il 2024. Platino è una piattaforma satellitare avanzata leggera interamente sviluppata e prodotta in Italia.

Esa e Cnes

Inoltre, sono stati firmati con l’Esa, Agenzia spaziale europea e il Cnes, l’Agenzia spaziale francese, i contratti di lancio di Microcarb e Ness. «Microcarb è un micro-satellite per la misurazione dell’assorbimento e del rilascio di Co2 nell’atmosfera. Ness è un nanosatellite per una missione dimostrativa per la sorveglianza dello spettro delle radiofrequenze civili da attività di jamming». Anch’essi saranno portati in orbita da Vega C.

I satelliti Flex e Altius

Infine, sono stati firmati con l’Agenzia spaziale europea i contratti per i satelliti Flex e Altius per il lancio entro il 2025. Flex fornirà servizi di mappatura della fluorescenza della vegetazione per monitorare i cicli del carbonio e le attività agricole anche per sicurezza alimentare, mentre Altius monitorerà lo stato dello strato di ozono dell’atmosfera terrestre.«Queste missioni _ dice la società _ evidenziano inoltre da un lato l’idoneità di Vega C a soddisfare un ampio spettro di esigenze dei clienti, e dall’altro l’impegno di Avio verso la sostenibilità e il miglioramento della vita sulla terra attraverso le applicazioni spaziali più innovative».

Nuovo contratto di sviluppo

Inoltre, Avio ha firmato con l'ESA nel dicembre 2021 un nuovo contratto di sviluppo per Vega C per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro. Tale programma consentirà ulteriori ottimizzazioni di tecnologia e razionalizzazioni industriali per Vega C, con un conseguente miglioramento della competitività dei costi.