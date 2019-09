Spazio a De André e Montessori: Tula cancella le strade dedicate ai Savoia Dalle targhe di otto vie di Tula, paese di 1.515 abitanti della Provincia di Sassari, spariranno i nomi legati alla dinastia Savoia per fare posto a figure nazionali o locali di Davide Madeddu

3' di lettura

Il comune cambia la toponomastica e cancella le strade intitolate ai Savoia. Dalle targhe di otto vie di Tula, paese di 1.515 abitanti della Provincia di Sassari, spariranno i nomi legati alla dinastia Savoia per fare posto a figure nazionali o locali. A sancire il cambiamento, che comporterà anche un aggiornamento dei documenti delle persone che risiedono proprio nelle strade rinominate, è la delibera numero 79 del 19 settembre approvata dalla Giunta comunale.

Una modifica che, come scrive il sindaco Gesuino Satta nella relazione che accompagna il provvedimento, «vuole dare risalto a figure storiche o contemporanee che rappresentano un valore e un esempio per la loro attività, di cui sono state magari vittime, e che rappresentano un riferimento ideale positivo che merita di essere ricordato e tramandato». Nella proposta inoltre «si è dato volutamente risalto sopratutto a figure femminili o a simboli localmente o universalmente riconosciuti».

Dalle strade sparirà via Regina Margherita che sarà sostituita con Via Montessori, mentre via Regina Elena sarà sostituita da via Emanuela Loi. Piazza Vittorio Emanuele si chiamerà Piazza Mesu Idda, mentre via Umberto diventerà via Ilaria Alpi. Via Cadorna diventerà via Francesco Cilocco, via La Marmora diventerà via 1° Maggio. Il nuovo nome di via Principe di Piemonte sarà via Carrera 'e Cheja mentre via Cavour diventerà via Fabrizio De Andrè.

«La proposta di intitolare una via a Maria Montessori – scrive il sindaco nella relazione - nasce dal riconoscimento del ruolo avuto nel modificare profondamente l'approccio ai sistemi didattico-educativi dei bambini e ragazzi in età scolare tanto da diventare punto di riferimento internazionale anche per le azioni di lotta all'analfabetismo quale fattore di evoluzione e sviluppo sociale». Proprio nella strada dedicata a Maria Montessori sorge l'immobile che ospitò le prime classi della scuola elementare di nuova istituzione.