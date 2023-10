Spazio e supporto al team dell’università di Padova

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da sempre vicina al mondo della scuola e della formazione, Unox - azienda leader nella progettazione, produzione e vendita di forni professionali per i settori della ristorazione, del retail, della pasticceria e della panificazione - investe nel territorio e nelle università per favorire lo sviluppo economico e tecnologico. Succede anche con l’Ateneo di Padova: a Vigodarzere, presso la sede di Velex (società del Gruppo Unox), è stata inaugurata una nuova area dedicata al team Race UP dell’Università. Si tratta di un polo di 300 mq esclusivamente dedicato al team, dove circa 50 persone, tra studenti e docenti, avranno l’opportunità di dedicarsi alla progettazione e produzione delle auto elettriche che gareggeranno nelle competizioni di Formula SAE (una competizione universitaria internazionale di design ingegneristico proposta inizialmente dalla Society of Automotive Engineers). L’area è stata appositamente pensata per ospitare macchinari di ultima generazione dove gli studenti potranno sviluppare e lavorare sui materiali compositi, effettuare lo stoccaggio dei medesimi e realizzare l’impianto elettrico delle vetture. Oltre all’area dedicata, Unox metterà a disposizione la propria esperienza e supporto tecnico per attività specifiche, tra cui l’assemblaggio di schede elettroniche e la stampa di pezzi in 3D. Una iniziativa mirata a fornire le risorse necessarie per garantire il successo del team e promuovere l’innovazione tecnologica nell’ambito universitario. Il team di Formula SAE dell’università patavina ogni anno progetta e produce da zero due vetture: una totalmente elettrica (negli spazi Unox) e l’altra a combustione interna (in un’altra azienda padovana). «Seguire le sfide ingegneristiche che spingono questi giovani talenti a dare il meglio di sé per trovare soluzioni innovative da applicare alle autovetture elettriche in gara - spiega Enrico Tobaldo, ceo di Velex - ci motiva a guardare il futuro con la consapevolezza che la tecnologia ci porterà lontano. Si tratta di un’opportunità di crescita per loro come per noi, che offriamo un’esperienza di lavoro in un contesto innovativo e abbiamo modo di entrare in contatto con i migliori futuri ingegneri del nostro territori».