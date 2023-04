Spazio, fallisce un altro lancio privato sulla luna

Numerose le collaborazioni per questa prima missione di Ispace che lo scorso 12 aprile si è quotata alla Borsa di Tokyo: la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) con il suo minuscolo robot, lo Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) di dimensioni pari a una palla da baseball, progettato per testare tecniche per future missioni sulla Luna. A bordo anche il piccolo rover Rashid degli Emirati Arabi Uniti, il robottino per raccogliere le informazioni sul suolo lunare, la Canadensys Aerospace per le riprese delle immagini e la canadese Mission Control Space Services con il primo computer di volo basato sull’intelligenza artificiale.

REUTERS/Kim Kyung-Hoon

A collaborare alla missione l’Agenzia spaziale europea per il supporto dell comunicazioni. Hakuto-R M1 è la prima missione del programma Ispace a cui dovevano seguire altre due missioni, finanziate dalla Nasa che vorrebbe utilizzare il lander per la missione Artemide II per il ritorno dell’uomo sulla luna previsto nel 2025. Con il risultato mancato di oggi i tempi si allungano e la luna è sempre più lontana.

Loading...