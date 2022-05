Marte sempre più lontano per l’Europa: sospesa la missione Exomars 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Marte sempre più lontano per l'Europa e soprattutto per l'Italia. Non stiamo parlando di astronomia, ma delle conseguenze della guerra russo-ucraina: le sanzioni imposte alla Russia hanno portato alla cessazione immediata delle collaborazioni in campo spaziale fra l'Agenzia russa Roscomos e quella europea Esa e anche fra i singoli stati componenti, fra cui il nostro. Fra i tanti esperimenti sospesi, o eliminati del tutto, certamente la vittima eccellente è Exomars 2022, ambiziosa missione marziana di Esa che dovrebbe portare sul pianeta rosso un sofisticato rover per le analisi fisico-chimiche del terreno di quel pianeta. Solo che, già in ritardo di due anni sulla tabella di marcia, ora non partirà se non, forse, a fine decennio, a tutto vantaggio di Usa e Cina.

Exomars, una vicenda travagliata e costosa per l’Italia

A settembre doveva infatti partire la seconda parte di questa complessa e costosa missione europea, 1.300 milioni di euro di cui quasi una metà versata dal nostro Paese che ne è stato il principale supporter. Una prima parte si era avuta nel 2016 e l'esito non era stato positivo al 100%, dato che il satellite madre che doveva rimanere attorno al pianeta rosso era andato in orbita perfettamente, e ancora è lì, mentre la parte che doveva arrivare al suolo per effettuare misure per qualche decina di minuti ha avuto un impatto violento ed è andata subito persa. La seconda parte, Exomars 2022, doveva portare sul suolo marziano il rover europeo, dedicato a Rosalind Franklin, una chimica britannica il cui lavoro è stato fondamentale per lo studio del Dna. È un vero e proprio laboratorio semovente con anche un preziosissimo e sofisticato trapano, di ideazione e fattura italiana, capace di arrivare a due metri di profondità, dove nessuno finora è riuscito ad andare.

L'Europa però, partita col progetto molti anni fa, si è trovata, dopo il parziale insuccesso del 2016, completamente in panne a causa del blocco delle collaborazioni con la Russia, che, per inciso, fortunatamente non ha toccato la Stazione Spaziale Internazionale.

La spiegazione è semplice: il rover lo doveva portare sino a Marte un razzo vettore Proton, russo, partenza stabilita per settembre di quest'anno, ma il contributo di Roscosmos andava oltre. È russa, infatti, la piattaforma su cui doveva essere alloggiato il rover Rosalind Franklin nel viaggio fino a Marte e poi nella discesa fino al suolo e il tutto, piattaforma più rover, era previsto essere frenato nella discesa, di fatto la parte pericolosa della missione, da uno speciale paracadute supersonico sempre russo. Ora è il responsabile dello slittamento dal 2020 a quest'anno, dato che ha avuto necessità di ulteriore tempo di sviluppo, e infine per sopperire energia e calore la Russia ci forniva anche una batteria al plutonio.

L'intervallo di due anni è dovuto alla mutua posizione fra la Terra e Marte, che si allontanano fra loro fino a 200 milioni di chilometri per poi arrivare al punto di massima vicinanza, 50 milioni di chilometri, buono per programmare il viaggio.