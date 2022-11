Spazio, l’Italia punta 3,1 miliardi sui programmi gestiti dall’Esa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarà di 3,1 miliardi di euro in cinque anni il contributo italiano al nuovo ciclo di programmi dell’Esa, l’Agenzia spaziale europea. Dopo due giorni di negoziazioni al Consiglio ministeriale che si è svolto a Parigi, è stato definito il budget complessivo dei 22 Stati membri. In totale si tratta di 16,9 miliardi di euro: un incremento di circa il 17% rispetto al risultato della ministeriale del 2019, mentre l’Italia ha aumentato il suo contributo di circa il 20 per cento.

D’Urso: Italia protagonista nei programmi spaziali europei

L’impegno di ogni singolo Paese si traduce di fatto in commesse per la propria industria e si articola in programmi obbligatori e opzionali. Nel complesso l’Italia è terza dietro Germania e Francia, e pesa per il 18% del contributo globale dei 22 Stati membri. In particolare, la parte obbligatoria prevede un contributo in base al Pil dello Stato membro. Per i progetti opzionali invece, in questa ministeriale, l’Italia è al primo posto con circa 2,5 miliardi di euro in tre anni (i 600 milioni per la quota obbligatoria sono spalmati invece su cinque anni).

Italia-Francia, Urso: con Le Maire incontro cordiale e franco

«Possiamo dirci soddisfatti - commenta a margine il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso - perché abbiamo tutelato gli interessi della ricerca, dell’innovazione e dell’intera filiera industriale fatta sia da grandi imprese sia dalle nostre Pmi. Anche grazie alla dichiarazione congiunta con Francia e Germania l’Italia potrà avere un ruolo da protagonista nei programmi europei sullo spazio».

Nuove iniziative e programmi ripresi

Riassumendo i numeri generali, a livello Esa vanno 3,2 miliardi al programma Scienza, 2,8 al trasporto spaziale, 2,7 a esplorazione umana e robotica, 2,7 all’osservazione della terra, 1,9 alle telecomunicazioni, 1,6 miliardi alle attività di base, 730 milioni alla sicurezza spaziale, 542 milioni alla tecnologia, 351 milioni ai programmi di navigazione, 118 milioni allo sviluppo delle aziende in scale-up, 237 milioni al programma Prodex. Nel complesso, secondo la delegazione italiana, sull’equilibrio nella partecipazione ai progetti con il principale partner sulla space economy, la Francia, sono stati fatti passi avanti dopo il bilaterale tra i ministri Urso e Le Maire.

Giorgio Saccoccia, presidente dell’Asi (Agenzia spaziale italiana), che insieme a Urso ha guidato la rappresentanza italiana, sottolinea tra l’altro «la ripresa del programma di esplorazione marziana, a guida Italia, ExoMars, e la sottoscrizione da parte dell’Italia di un nuovo programma, Moonlight, mirato allo sviluppo di un sistema di telecomunicazioni e navigazione lunari, come nuovo contributo al programma Artemis della Nasa».