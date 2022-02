Spazio, lanciato il satellite Cosmo-SkyMed. Ecco il suo compito

I satelliti utilizzano tecnologie radar in cui l’Italia è indiscussa autorità, migliorate nella risoluzione spaziale e ampliate a più bande di frequenza in questa seconda generazione, e che permettono di vedere il suolo in qualunque condizione meteo e di illuminazione, vantaggio impagabile in tante situazioni e non solo di emergenza. Un progetto frutto di una “ visione lungimirante e di sistema che lo ha ispirato” ha dichiarato Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, che vede in questo un ottimo presupposto per affrontare, come Paese, le sfide della New Space Economy e trasformarle in opportunità per la ripresa.

Piana di Giza, Egitto vista dai radar di CSM2

Impressionanti i numeri dell’utilizzo finora, che non potranno che aumentare e migliorare : 2 milioni di immagini, 7 milioni di chilometri quadrati monitorati, come dire 14 volte la superficie di tutta la Terra. In pratica la costellazione può osservare qualsiasi punto della Terra con risoluzione, ovvero capacità di distinguere i particolari, molto elevata e spedire a terra i dati relativi, alla stazione dell’ASI di Matera, dove la società e-geos li processa e distribuisce a clienti e utenti in tutto il mondo. La parte militare viene gestita dalla stazione di Pratica di Mare.

L’utilizzo civile di questi satelliti spazia dal controllo dell’agricoltura a quello dei beni culturali e loro stato, dal monitoraggio di infrastrutture critiche, come le dighe, i ponti e le autostrade. Ci sono parecchi esempi, anche recenti, dell’utilizzo della costellazione Cosmo-SkyMed e del suo valore strategico, in campo marittimo nella sorveglianza di iceberg sempre più frequenti per le condizioni della calotta polare al monitoraggio del canale di Suez nel 2021 durante l’incidente in cui la nave cargo Even Given si incagliò fra le sponde del canale stesso, all’osservazione, recentissima, dell’eruzione vulcanica alla Isole Canarie. La capacità di vedere con ogni tempo e ogni condizione di luce grazie al radar, ancora più performante nella seconda generazione è l’asso nella manica di questa costellazione, che ha ora, nella seconda generazione, anche capacità superiori di interscambio, e questo non è trascurabile nel momento in cui, come noto, i fondi del Pnrr spazio, come annunciato dal ministro Colao, serviranno principalmente per una nuova costellazione per l’osservazione della Terra, anche se non è ancora delineato più che tanto il progetto, probabilmente, o meglio forse, basato questa volta su piccoli satelliti.