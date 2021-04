Spazio, lanciato con successo il Vega. In orbita un satellite di Airbus e cinque microsatelliti

Soddisfazione dell'ad Ranzo

“Siamo orgogliosi del grande lavoro di squadra che ha portato a questo volo e desidero ringraziare tutto il team e i nostri partner per il lavoro fatto in questi mesi affinché Vega potesse tornare a volare con successo”, ha commentato Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio. “Nonostante un anno durissimo, funestato dal Covid, Avio ha dimostrato resilienza e tenacia come risulta anche dai risultati d'esercizio 2020 e dalla chiusura di contratti a lungo termine per il futuro Vega C. Un ringraziamento va anche ai clienti per la fiducia accordata al razzo e all'azienda”.