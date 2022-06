Spazio, la leadership è già cinese. La Ue è in ritardo

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stato il terzo convegno della prima giornata del Festival di Trento, è stato introdotto da Roberto Battiston, anfitrione d’eccezione, Professore ordinario di Fisica Sperimentale presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento e per quattro anni presidente dell’Agenzia spaziale italiana e si è tenuto di fronte a un’affollata platea nel Teatro sociale di Trento. Significativo il titolo dell’incontro: “La geopolitica dello spazio: La leadership tradizionale americana, le iniziative della Cina, e il ruolo dell’Europa”.

E che il ruolo di leadership cinese sia già consolidato è emerso dall’intervento di Plinio Innocenzi, docente all’Università di Sassari e profondo conoscitore della Cina (anche) per il suo ruolo di addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Pechino nel 2012 – La Cina è stato il quarto paese al mondo (il terzo è stato l’Italia con il satellite San Marco) a lanciare un satellite nello spazio. Nel 2003 hanno lanciato il primo astronauta cinese. Nel 2021 al mondo ci sono stati 145 lanci: 55 sono stati fatti dalla Cina, 45 dagli Stati Uniti, 25 dalla Russia. Ma la leadership cinese nella corsa allo spazio era già iniziata nel 2018. Dunque il sorpasso è oramai stabile. Nel frattempo il governo cinese ha costruito una serie di infrastrutture spaziali impressionanti: la base spaziale di Zhongguancun è la base spaziale più grande del mondo, e così la base di lancio di Wenchang».

In Cina un milione di ingegneri laureati ogni anno

E Innocenzi ha proseguito: «La Cina è in grado lanciare una enorme quantità di satelliti da ogni territorio della nazione. Per quanto riguarda le risorse umane non dimentichiamo che in Cina ogni anno si laureano un milione di Ingegneri. Ha costruito un sistema estremamente capillare di centri di ricerca aerospaziali». Quanto investono i cinesi dello spazio? «Impossibile dirlo. Ma è legittimo attendersi che siano cifre enormi».

Non lasciare soli i cinesi

«Noi italiani – ha poi chiarito Innocenzi – abbiamo iniziato a collaborare con i cinesi: quello dello spazio è un terreno neutro in cui si può iniziare a fare della diplomazia spaziale. La collaborazione che abbiamo iniziato con la Cina significa molto per loro. Una cosa che non si deve mai fare con una potenza come quella cinese è lasciarla sola e meno che mai metterla all’angolo. Le ostilità vanno smussate non accentuate: oltretutto la Cina ha subito un’involuzione autoritaria tale da far pensare a una grandissima Corea del Nord. Proprio per questo – ha concluso Innocenzi – l’opportunità di dialogo con loro deve essere perseguita con grande determinazione».

Galileo. (ANSA/ESA)

Gran Bretagna esclusa

Sulla geopolitica che entra con il piede a martello nel campo dello spazio e delle sue attività non ha dubbi Jean-Jacques Tortora dell’European Space Policy Agency: «Non abbiamo avuto bisogno della guerra in Ucraina per capire come lo Spazio si sia progressivamente trasformato in un campo di contese politiche: ci è bastato vedere il modo in cui la Gran Bretagna con la Brexit è stata estromessa dai programmi Copernico e Galileo dopo i dissidi intervenuti con la Ue. L’Unione europea ha fatto pressioni notevoli presso il Regno Unito per altre ragioni e questo è stato il risultato, nonostante il notevole contributo offerto dagli inglesi ai nostri programmi spaziali».