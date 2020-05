Spazio a M&A «distressed» e ristrutturazioni

Conclusa la prima gestione dell’emergenza, dopo la frenata improvvisa, l’attività riprende con diversi “registri”: «Le operazioni straordinarie già avviate sono ora oggetto di verifica; quelle “in pipeline” sono invece in fase di revisione, per tener conto delle mutate condizioni – osserva Francesco Sciaudone, managing partner dello studio Grimaldi –. Quanto alle nuove operazioni, le dinamiche dipenderanno dal settore: dove non si è sofferta la crisi, come Gdo, logistica o healthcare, saranno decisamente orientate alla crescita». Nei prossimi mesi si preannunciano diffuse forme di ingresso nelle aziende da parte di investitori istituzionali, dice Sciaudone, «e aumenteranno le necessità di ricapitalizzazione e ristrutturazione del debito che richiederanno il supporto degli studi legali. Mentre l’irrigidimento delle norme sul Golden power, con l’esigenza di comunicare anche le acquisizioni di attività poco strategiche e l’ampio meccanismo di screening, complicherà la fluidità di alcune procedure».

Negli ultimi anni «abbiamo visto crescere molto le operazioni distressed: un trend influenzato da un incremento di vendite di Npl e Utp, e con alcuni settori – come le costruzioni – in maggiore difficoltà. È evidente che il trend subirà ora un’accelerazione», sostiene Paolo Nastasi, partner di Allen & Overy. «In questo contesto – prosegue – per assicurare la continuità aziendale occorrerà individuare le aree prioritarie di intervento: vedi la gestione e il monitoraggio dei flussi di cassa - con focus sugli incassi - e, più in generale, del working capital. Un ridotto cash flow e la consapevolezza che le opzioni di finanza prima disponibili potrebbero non esserlo più, insieme ad altri fattori, spingeranno molti a considerare una possibile ristrutturazione».

Di certo, la crisi ha portato e porterà nel 2020 a un rallentamento delle operazioni straordinarie. «Ma sviluppare una strategia di M&A potrà essere allo stesso tempo uno degli strumenti per far fronte il più velocemente a possibili perdite di quote di mercato o per acquistarne di nuove», commenta Nastasi. Sottolineando che «la carenza di liquidità, la volontà di rimanere nei propri mercati coretralasciando quelli che diventano meno prioritari, e la prevedibile discesa dei prezzi (dovuta anche al calo dell’enterprise value), rappresenterà un’opportunità per operatori industriali virtuosi e investitori di natura finanziaria. Ma anche la base per processi di consolidamento in molti settori produttivi».