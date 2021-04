Spazio minimo a candidato (4,5 mq) e prove da 60': le nuove regole di sicurezza per i concorsi pubblici

Dal 3 maggio tornano le prove per i concorsi in presenza e il ministero della Pubblica amministrazione pubblica un protocollo per lo svolgimento delle prove in sicurezza. La distanza tra i candidati deve essere almeno di 2,25 metri, mentre ognuno deve avere “garantita un'area di 4,5 metri quadri”. I candidati dovranno presentare un tampone molecolare o antigenico fatto nelle ultime 48 ore in una struttura pubblica o privata autorizzata e indossare esclusivamente mascherine FFP2 “fornite dall'amministrazione”. Ecco le regole

