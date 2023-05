Spazio, Pechino lancia Shenzhou16 verso la stazione spaziale cinese

Ascolta la versione audio dell'articolo

La missione della Shenzhou16, montata in cima al razzo Long March-2F Y16, ha preso il via con il lancio dal Jiuquan Satellite Launch Center, nel nordovest della Cina, con i suoi tre astronauti a bordo che incontreranno l’equipaggio della Shenzhou-15 alla stazione spaziale Tiangong. Lo ha riferito il Quotidiano del Popolo.

Gli astronauti a bordo sono Jing Haipeng, Zhu Yangzhu e Gui Haichao, che è il primo taikonauta civile cinese, contro la tradizione militare. Gui, esperto di carico utile, è un professore all’Università di aeronautica e astronautica di Pechino.

Prova di forza con gli Stati Uniti

La missione cinese Shenzhou 16 mostra così i rapidi progressi del programma spaziale cinese, in un momento in cui gli Stati Uniti stanno cercando di contrastare lo sviluppo da parte di Pechino di industrie ad alta tecnologia, come quella dei semiconduttori.

Il lancio ha segnato l’undicesima missione con equipaggio per la Cina. Nei fatti, riduce il divario nella corsa spaziale con gli Stati Uniti.

La corsa allo Spazio di Pechino

La Cina ha ottenuto una serie impressionante di risultati negli ultimi anni, diventando la prima nazione a far atterrare un velivolo sul lato più lontano della luna nel 2019 e a far atterrare un rover su Marte nel 2021. È anche l’unico paese che gestisce una propria stazione spaziale, realizzata dopo che gli Stati Uniti si opposero alla partecipazione cinese alla stazione spaziale internazionale multinazionale.