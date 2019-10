Spazio, la ricerca di altri mondi continua (con l’Europa protagonista)

Premio Nobel quindi pienamente meritato, e se proprio vogliamo dirla fino in fondo, non si capisce perché gli accademici svedesi ci abbiano messo 25 anni per aggiudicarlo.

A distanza di soli 25 anni, grazie ai tanti osservatori a terra che vi si dedicano e ad alcuni osservatori specializzati montati su satellite, come quello di Nasa dedicato a Kepler, sappiamo che vi sono almeno altri 4000 pianeti attorno alle stelle vicine, molto vicine, al Sole, ma si calcola che, nella nostra galassia composta da almeno 200 miliardi di stelle , almeno 11 miliardi di queste abbiano sistemi di pianeti simili al nostro, e di galassie ne conosciamo a miliardi nell’Universi visibile. Meno unici di così, verrebbe da dire.

Fra questi primi 4000 pianeti, o sistemi planetari, si è trovato di tutto, pianeti giganti vicino alla loro stella, pianeti rocciosi sistemi interi, in barba alla conoscenza che avevamo sviluppato in decine di anni di osservazione del nostro sistema solare. Attenzione però, si fa presto a dire che gli astronomi del passato erano miopi: sarebbe come per un naturalista capire come può essere fatto un bosco, flora e fauna, andando solo in quello sotto casa, oppure, come siamo noi oggi coi pianeti, potendo vedere migliaia e migliaia di boschi in tutto il mondo.

In una conferenza tenuta all'Agenzia Spaziale Europea pochi giorni fa, subito dopo la notizia dell'assegnazione del Nobel, che lo ha colto in aeroporto mentre viaggiava, Mayor ha ripercorso la strada fatta per arrivare a quella epocale scoperta col suo assistente, ora collega anche lui laureato Nobel, ed ha affrontato il futuro.

Subito dopo la scoperta questa ricerca è stata presa in mano dagli americani, più rapidi a muoversi, con il loro satellite dedicato che abbiamo citato sopra, ma la riscossa del Vecchio continente è vicina, si parte a fine anno con un nuovo satellite tutto europeo. Il futuro di questa appassionante ricerca, che coinvolge oggi decine di Osservatori con in testa, come detto, il nostro telescopio nazionale, passa prepotentemente per l'Europa, e nei prossimi 10 anni ne partiranno altri due: il rivoluzionario Plato e Ariel, che cercherà soprattutto pianeti con atmosfera piena di vapore acqueo. Forte la presenza italiana sia negli strumenti che cercano pianeti dagli osservatori terrestri, in particolare il Telescopio nazionale italiano Galileo alle isole Canarie, e negli strumenti spaziale.