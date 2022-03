Spazio, rottura tra Europa e Russia. Stop ai lanci con Soyuz dalle basi Arianespace

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Guerra nello spazio. L’attacco della Russia all’Ucraina ha una conseguenza sui lanci spaziali: la società francese Arianespace ha annunciato lo stop ai lanci di satelliti con i razzi russi Soyuz. Il primo era in programma oggi 4 marzo da Baikonur in Kazakistan per mandare in orbita 36 satelliti della costellazione britannica per telecomunicazioni OneWeb. È stato rinviato «a tempo indeterminato». Stop anche ai voli con il lanciatore russo dalla base di Kourou, in Guyana francese.

L’agenzia spaziale russa si ritira del centro di Kourou

Arianespace ha citato le sanzioni economiche verso Mosca e ha detto che l’agenzia spaziale russa (Roscosmos) ha deciso in modo «unilaterale» di ritirarsi dal Centro spaziale europeo in Guyana. La base di Baikonur è gestita da Starsem, joint venture per metà francese (ArianeGroup e la controllata Arianespace) e per metà russa, con quote del 25% ciascuna di Roscosmos e della sua controllata Progress Rocket Space Center.

Loading...

Le sanzioni a Mosca

Arianespace ha annunciato che «si attiene rigorosamente alle sanzioni decise dalla comunità internazionale (Unione europea, Stati Uniti d’America e Regno Unito) in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.Nell’ambito del mandato conferito dagli Stati membri dell’Esa ad Arianespace, le operazioni del lanciatore Soyuz dallo spazioporto europeo (Csg Guyana francese) e da Baikonur (Kazakistan) attraverso Starsem sono regolate dall’accordo intergovernativo Francia-Russia e dall’accordo delle agenzie spaziali Esa-Roscosmos».

Roscosmos si ritira da Kourou

La nota di Arianespace prosegue: «Questa operazione è iniziata dopo la fine dell’Unione Sovietica e ha avuto molto successo fino a ora. Tuttavia, è ora messa in discussione dalla decisione unilaterale di Roscosmos di ritirarsi dal Csg e di sospendere tutti i lanci di Soyuz dallo spazioporto europeo. I lanciatori Soyuz pronti e i satelliti Galileo sono in configurazione stabile e in sicurezza. Per quanto riguarda il volo St38 per OneWeb da Baikonur, è stato rinviato a tempo indeterminato a seguito delle condizioni poste da Roscosmos per procedere».

Satelliti OneWeb già caricati a Baikonur

I satelliti di OneWeb sono già stati caricati nel vettore russo, che è pronto sulla rampa di lancio nel centro in Kazakistan. Arianespace ha detto che «lavorerà con i suoi partner per garantire il benessere dei beni e dei mezzi attualmente a Baikonur. Arianespace è in stretto contatto con i suoi clienti e le autorità francesi ed europee per valutare al meglio tutte le conseguenze di questa situazione e sviluppare soluzioni alternative.