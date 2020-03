Spazio, sospesi per coronavirus i lanci di satelliti dalla Guyana. Rinviato il lancio del Vega L’agenzia francese Arianespace ha sospeso i lanci dalla base di Kourou per le misure di sicurezza decise dal governo francese di Gianni Dragoni

Il Coronavirus arriva nello spazio. A causa della pandemia sono state sospese le campagne di lancio di satelliti nella base spaziale di Kourou, nella Guyana francese. La decisione è stata presa nei giorni scorsi da Arianespace insieme al Centro spaziale della Guyana francese. Arianespace è la società francese che commercializza i lanci di satelliti e organizza le operazioni di lancio con i razzi Ariane (francese), Vega (italiano) e Soyuz (russo).

Le misure del governo francese

Arianespace ha detto che la sospensione «temporanea» è dovuta alla necessità di «attuare interamente le misure decise dal governo francese». «Le preparazioni dei lanci riprenderanno appena consentito dalle condizioni di salute. Questa misura eccezionale ha l’obiettivo di proteggere la salute dei lavoratori e della popolazione locale, mentre viene mantenuta la sicurezza necessaria a preparare i futuri lanci in programma».

Rinviato lancio del Vega

La prima vittima della sospensione dei lanci è Avio Spa, la società italiana che realizza il Vega a Colleferro, a Sud di Roma. Avio si stava preparando a fare un lancio entro la fine di questo mese. Un evento molto atteso perché sarebbe stata la ripresa dopo l’interruzione subìta l’11 luglio 2019, causata dal fallimento del lancio numero 15 dopo 14 lanci consecutivi riusciti. La società ha adottato i correttivi della procedura richiesti ed era pronta a tornare in orbita. Il lancio previsto era con il sistema multiplo Ssms, che avrebbe consentito di sparare in orbita una quarantina di piccoli satelliti.

Razzo già sulla rampa

Avio ha precisato che «è in contatto continuo con le autorità locali in Guyana per garantire le massime condizioni di sicurezza sia per il proprio personale alla base che per il lanciatore Vega, già integrato sulla rampa di lancio per il volo n. 16 previsto per la fine di marzo, predisponendosi a riprendere le attività di preparazione del lancio appena possibile».

Avio ha comunicato «di aver tempestivamente attuato nei siti produttivi una serie di misure di contrasto del Covid-19 in applicazione della normativa in vigore al fine di mitigare i potenziali rischi connessi alla prosecuzione in sicurezza delle attività industriali».

Avio, il 25 cda sul bilancio

È confermato per mercoledì 25 marzo il consiglio di amministrazione di Avio per l’approvazione del bilancio 2019. La società ha raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali, in coerenza con quanto previsto dal Protocollo condiviso a livello nazionale dalle parti sociali, che «prevede tra l’altro il massimo utilizzo possibile di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza e l’incentivo alle ferie e ai congedi retribuiti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva».