Spazzacorrotti, una Consulta che guarda al diritto comparato Auspicabile un argine contro possibili abusi del potere legislativo, da sempre tentato di stabilire o aggravare ex post pene per fatti già compiuti di Bartolomeo Romano

La Corte costituzionale ha depositato, il 26 febbraio, la sentenza n. 32/2020, con la quale ha dichiarato illegittima l’applicazione retroattiva della legge n. 3/2019 (“spazzacorrotti”) là dove estendeva alla maggior parte dei reati contro la pubblica amministrazione le preclusioni alle misure alternative alla detenzione, già previste dall’articolo 4-bis dell’Ordinamento penitenziario per i reati di criminalità organizzata.



L’orientamento della Cassazione

Non c’è intenzione, in questa sede, di esaminare la legge del 2019, in relazione alla quale ci sarebbero numerose riserve, né riflettere sui vari automatismi introdotti, sui quali esistono profondi dubbi.

Piuttosto, sembra particolarmente interessante sottolineare come la decisione della Corte è il risultato di una rimeditazione del tradizionale orientamento – sinora sempre seguìto dalla Cassazione (su tutte le Sezioni Unite nella sentenza n. 24561/2006), avallato dalla stessa Corte costituzionale, e ammesso persino da gran parte della dottrina – secondo il quale le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, sarebbero soggette al principio tempus regit actum e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo dall’articolo 2 del Codice penale, e dall’articolo 25 della Costituzione (tra cui il divieto di retroattività delle norme successive più sfavorevoli).



Le garanzie del diritto penale sostanziale

Sono anni che, isolatamente nella dottrina penalistica, sostengo, in scritti vari e persino nel mio manuale di diritto penale, che – almeno in determinati settori del diritto processuale penale e del diritto penitenziario – si debbano estendere le medesime garanzie proprie del diritto penale sostanziale: in particolare, al mutamento del regime della custodia cautelare o alla materia delle condizioni di procedibilità. Quindi, va guardata con estremo favore la sentenza della Corte costituzionale, dovuta alla sensibilità di molti giudici remittenti, ma soprattutto all’apporto dell’Unione Camere Penali, presente in giudizio nella persona del Presidente Caiazza.