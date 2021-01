Speciale 2021: un anno in 130 novità e tutte le risposte per casa e condominio L’agenda per famiglia, auto, fisco, casa, imprese, professioni, lavoro, ambiente, giustizia, Pa, non profit, sanità, scuola, turismo e agricoltura

(altanaka - stock.adobe.com)

L’agenda per famiglia, auto, fisco, casa, imprese, professioni, lavoro, ambiente, giustizia, Pa, non profit, sanità, scuola, turismo e agricoltura

2' di lettura

Preceduto dall’aspettativa di una svolta positiva nella lotta alla pandemia e di un rilancio dell’economia al traino del Recovery Fund, il 2021 si annuncia come un anno carico di novità tra bonus di vario genere, crediti d’imposta, incentivi, esoneri contributivi, ridisegno di sanzioni e scadenze, piani di rilancio e politiche mirate. Complice l’emergenza da Covid-19 che ha spinto l’acceleratore di alcune riforme e reso urgenti misure di sostengo straordinarie, l’agenda dell’anno nuovo è affollata come non mai. Un quadro complesso frutto di un articolato sistema normativo che ha preso le mosse dai tanti provvedimenti anti-pandemia emanati nel corso di questi mesi ed è culminato nella struttura della manovra di fine anno: un solo articolo con 1.150 commi. E come se non bastasse, al consueto decreto legge Milleproroghe, questa volta si è aggiunta la sorpresa di un decreto legge, contemporaneo alla legge di Bilancio, con il quale si è intervenuti su alcune parti di quest’ultima.

Dal lavoro ai figli

Si tratta di novità importanti, destinate a incidere nella vita quotidiana di cittadini, professionisti, lavoratori autonomi e imprese. Il Sole 24 Ore di lunedì 4 gennaio le ha messe tutte in fila – un percorso guidato di ben 130 novità – in uno speciale di cinque pagine che offre una bussola completa sui principali cambiamenti in calendario settore per settore: famiglia, auto, fisco, casa, imprese, professioni, lavoro, energia-ambiente, giustizia, Pa, non profit, sanità, scuola-università, trasporti, turismo-cultura e agricoltura.

Loading...

Tutto su casa, condominio e spese di riscaldamento

Una delle aree più calde quest’anno – si pensi solo al superbonus del 110% - è quella della casa e del condominio. Per questo, Il Sole 24 Ore propone – sempre lunedì 4 – un secondo speciale incentrato su queste tematiche. Da una parte, con un numero monografico dell’Esperto risponde dedicato alle principali questioni condominiali (come amministratore, riparto delle spese e maggioranze) e arricchito anche dalle risposte su immobili, locazioni, alcuni aspetti specifici legati alla pandemia (come la sanificazione dei locali o l’affitto non fruito dall’inquilino), controversie legali e norme di edilizia-urbanistica. Dall’altra, con la Guida rapida che illustra le nuove regole per la ripartizione delle spese di riscaldamento.