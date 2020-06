Speciale di 4 pagine del Sole 24 Ore sul contributo a fondo perduto Requisiti, calcolo del fatturato e guida alla compilazione dalla domanda, presentabile da lunedì 15 giugno

Requisiti, calcolo del fatturato e guida alla compilazione dalla domanda, presentabile da lunedì 15 giugno

1' di lettura

Tutto pronto per le domande di accesso al contributo a fondo perduto. Sul Sole 24 Ore in edicola sabato 13 giugno uno speciale di quattro pagine per arrivare preparati all'appuntamento con il pomeriggio del 15 giugno, quando sarà possibile presentare le istanze. La platea degli interessati al contributo è quella dei contribuenti con partita Iva, e in particolare imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo, colpiti dall'emergenza da Covid-19.

Gli esperti del Sole 24 Ore spiegheranno anzitutto i requisiti per poter presentare la domanda: è necessario che i ricavi o compensi, nel periodo di imposta 2019, non abbiano superato la soglia di 5 milioni di euro e che, nel mese di aprile 2020, sia stato rilevato un fatturato o corrispettivi inferiori ai due terzi di quelli di aprile 2019. Nello speciale di quattro pagine sarà anche spiegato quali sono le voci da considerare ai fini del calcolo del fatturato. Con un focus sulle condizioni per l'accesso al contributo per chi ha avviato l'attività dal 2019 in poi e un esempio di compilazione della domanda. Chiude l'inserto del Sole 24 Ore con gli approfondimenti sui controlli e le sanzioni (che possono essere anche penali in caso di dichiarazione mendace).