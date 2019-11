Speciale Beauty in edicola mercoledì con Il Sole 24 Ore Un inserto di 30 pagine sulla filiera della cosmetica con i numeri del settore, interviste alle aziende protagoniste e le novità in vetrina in vista del Natale di Marika Gervasio

Tra creme per il viso e per il corpo, rossetti, profumi e saponi, l’Italia conquista il mondo: non è un’esagerazione, perché più della metà del makeup che arriva nel globo è proprio made in Italy. Protagoniste, una miriade di aziende che si sono aggiudicate il titolo di eccellenze produttive e creative a colpi di investimenti in ricerca e sviluppo - con tassi medi sui ricavi doppi rispetto al resto del manifatturiero nazionale (7% contro 3%) - tra biotech, fisica, chimica e medicina, ma anche con la capacità di cogliere e anticipare le tendenze.

Un settore anelastico, innovativo e altamente competitivo tra quelli con le migliori performance economiche. Le previsioni dell’associazione di categoria Cosmetica Italia per fine anno indicano una crescita del fatturato del 2,8% con un valore che tocca gli 11,7 miliardi di euro trainato dalla domanda estera, stimata in aumento del 4,5% con un valore vicino ai 5 miliardi: il trend porterebbe il saldo commerciale all’ennesimo risultato record di quasi 3 miliardi mantenendo salda la terza posizione dopo due settori del manifatturiero tra i più performanti come vino (nel 2018 a quota 5,4 miliardi, +3,8%) e moda (5 miliardi, stabile).

Di questo e di molto altro si parla nello Speciale Beauty del Sole 24 Ore in edicola mercoledì 13 novembre: un inserto di 30 pagine sulla filiera della cosmetica con i numeri del settore e interviste alle aziende protagoniste che raccontano le strategie per crescere in un momento complesso tra incertezze sui mercati esteri, sostenibilità, nuovi consumatori e cambiamenti del retail. Senza dimenticare il Natale alle porte, vero banco di prova per le vendite, con le vetrine delle novità dai profumi al makeup allo skincare fino alle proposte uomo.