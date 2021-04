Speciale design: il nuovo numero di How to Spend it viaggia fra indoor e outdoor

I punti chiave Arredo verde e garden design

Tessuti bespoke e oggetti scultura

Da Lina Bo Bardi ad Alicia Giménez-Bartlett

Spazi senza barriere: verande, terrazze, giardini, progetti di architettura che mettono in comunicazione dentro e fuori, la casa e i suoi affacci all'aperto. Ci sono arredi pensati per l'interno che migrano all'esterno; sistemi di divisione che rendono fluida la distinzione fra gli ambienti e trasformano i muri in vetrate, le pareti in passaggi. Se l'abitazione è il centro, uscire, nelle intenzioni di progettisti e creativi, dev'essere confortevole e facile come aprire la finestra.

Torna ad aprile Superior Interiors, il numero speciale di How to Spend it dedicato al design e alle novità nel mondo del mobile. La tendenza del momento è puntare sull'outdoor di qualità: sono tante le nuove collezioni concepite per prolungare la comodità domestica anche fuori, senza temere la variabilità atmosferica. Accanto a sedie, divani, tavoli e tessuti che non temono la pioggia né il sole battente, non può mancare l'arredo verde e il garden design.

Per questo How to Spend it ha realizzato un viaggio fra gli atelier più quotati della penisola. Il diamante delle piante da giardino si chiama Cycas revoluta e può raggiungere fino a 50mila euro di valore. Nei vivai-caveau, specializzati in piante preziose, occupano un posto particolare l'albero del corallo dai compositi frutti rossi e il pirotecnico, scultoreo Myrtillocactus dalle sfumature verde-blu. Anche alcuni tipi di agrumi possono raggiungere quotazioni molto alte, fra 30 e 40mila euro, specie rarità come il limone-caviale, così chiamato perché la polpa dei suoi frutti è composta da perline simili alle uova di storione.

Se piante e fiori sono un investimento, ripagato in estetica e benessere personale, non meno sviluppata è l'attenzione all'interno. Non si dice forse che ad aprile è dolce dormire? Lini, sete, le più belle lenzuola e i tessuti ideali per la camera da letto sono protagonisti di un servizio dedicato al tessile.