Speciale moda: l'appuntamento con il nuovo How to Spend it

L'assertività non è mai statica. È un bilanciamento di forza e movimento. Nella moda si fa strada un dinamismo che rivisita i codici business ed esprime la sicurezza e la personalità attraverso scelte energiche e velocità di cambiamento. Giacche doppiopetto, indossate con bermuda coordinate e stivaloni, completi rigorosi con femminilissime Mary Jane in pelle metallizzata, gonne a ruota, maxi cardigan, passamontagna hi-tech. Gli accessori sovrappongono stili e forme: uno su tutti, la cravatta. A chi volesse sapere se un accessorio maschile è finalmente tornato di moda (e non più solo un obbligo da boardroom), basta guardare le sfilate donna dove prevale il piacere di giocare con la leggerezza e la libertà di questo ornamento in tutte le sue possibilità espressive, dalle fantasie più classiche fino ai rilievi in 3D. Un posto a sé occupano gli orologi parte di quel repertorio di oggetti del desiderio trasversale ormai ai generi.

Sono questi alcuni dei focus moda del numero speciale di How to Spend it che esce in edicola il 16 settembre in occasione della Milano Fashion Week. Tanti gli approfondimenti che esplorano non solo le novità della stagione, ma anche gli aspetti imprenditoriali, creativi e artigianali che costruiscono il successo delle collezioni più interessanti.

Non solo: questo numero va al cuore dell'alta gioielleria, incontrando alcuni dei suoi talenti più affermati. Quando di tratta di pietre e capolavori preziosi, la creatività si declina soprattutto al femminle. Ecco allora l'intervista one to one con Jacqueline Karachi-Langane, creative director di Cartier a Parigi, il dialogo a due fra Lucia Silvestri e Laura Burdese, il potente e inventivo duo di casa Bulgari, l'incontro-shooting con Delfina Delettrez, quarta generazione della famiglia Fendi, che indossa, solo per How To Spend It e in esclusiva, l'alta moda e l'alta gioielleria Fendi.

Spazio, come sempre nei numeri moda, all'arte e al collezionismo: fra i tanti personaggi, l'antiquario-scrittore Marco Fabio Apolloni, che guida con originalità una delle più conosciute gallerie romane, Mickey Riad, il direttore creativo di Fortuny, che ci racconta la sua Venezia fra arte e shopping, e l'appuntamento con i Viaggi d'arte di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, che questa volta ha raggiunto Alejandro Làzaro Collado a Madrid.

E ancora, l'incontro esclusivo con la decana della fotografia, Dorothy Bohm, 97 anni, pioniera irrefrenabile, che ha ritratto lo spettro dei sentimenti e raccontato i grandi cambiamenti sociali, e un trend nuovo, che How to Spend it anticipa, andando a cercare i migliori specialisti: si tratta della Sail Art, l'ultima tendenza per personalizzare barche e yacht. Vele dipinte a mano, ma anche scafi e interni decorati e serigrafati: una nicchia nella nicchia, per veri appassionati del mare, del lusso e dell'arte e creatività su misura.